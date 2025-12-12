Uruguayo Siboldi renuncia como DT de Mazatlán en México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 dic - El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció el viernes como director técnico de Mazatlán debido a razones personales, anunció el club del fútbol mexicano.

El ex portero de 60 años llegó a Mazatlán en mayo para dirigir al equipo en el torneo Apertura donde finalizó en el decimosexto lugar con 14 puntos obtenidos tras dos triunfos, ocho empates y siete derrotas.

"Por así convenir a sus intereses, Robert Dante Siboldi ha decidido finalizar su relación laboral que lo vinculaba como director técnico de nuestro primer equipo. En el club entendemos las razones de Siboldi y su cuerpo técnico, y al mismo tiempo agradecemos profundamente la disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada en mayo de 2025", informó el club en un comunicado.

Además de Mazatlán, Siboldi ha dirigido a los clubes mexicanos Tigres UANL, Tijuana, Cruz Azul, Veracruz, Santos Laguna y Dorados de Sinaloa. Con los "Guerreros" de Santos Laguna obtuvo el título del torneo Clausura 2018 y con Tigres UANL el del Clausura 2023.

Además de dirigir en México, Siboldi fue técnico de Al Ahli en Arabia Saudita.

"A partir de este momento, el profesor Christian Ramírez se hará cargo de la dirección técnica del primer equipo", agregó Mazatlán.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)