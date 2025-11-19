Uruguayos Abreu y Varini disputan el séptimo boleto a cuartos de final en México

Situados en la frontera norte de México, con proyectos distintos, los entrenadores uruguayos Sebastián Abreu y Martín Varini se cruzarán el jueves cuando sus equipos, Tijuana y Juárez, respectivamente, disputen el play in por el séptimo boleto para cuartos de final del torneo Apertura 2025.

Terminada la fase regular, los seis clubes que clasificaron directo a los cuartos de final fueron: Toluca (1º), Tigres (2º), Cruz Azul (3º), América (4º), Monterrey (5º) y Guadalajara (6º).

Al momento, hay dos eliminatorias de cuartos definidas: Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.

En el play in (repechaje), Tijuana (7º) se enfrentará a Juárez (8º) en la Serie A, el jueves en el estadio Caliente. El ganador de esta eliminatoria será el rival de Tigres en los cuartos.

La Serie B será disputada por Pachuca (9º) y Pumas (10º) en el estadio Hidalgo, también el jueves. El perdedor de esta llave quedará eliminado.

El domingo se jugará la Serie AB del play in entre el perdedor de la Serie A y el ganador de la Serie B. El triunfador se medirá con el Toluca en la liguilla.

Varini cambió la mentalidad

Más de 1.200 kilómetros por carretera separan a Ciudad Juárez de Tijuana, ciudades fronterizas de México con Estados Unidos.

En la primera radican los Bravos de Juárez que a finales de 2024 apostaron por Martín Varini, entonces de 33 años. Actualmente tiene 34 años y es el director técnico revelación de la liga mexicana, y también el más joven.

Por segundo torneo consecutivo, Varini puso en el play in a los Bravos, joven franquicia fundada en 2015 con apenas seis años en primera división, que estaba acostumbrada a pagar las multunas establecidas en México como castigo a falta de descenso.

"A nosotros se nos pidió que hiciéramos un trabajo para cambiar esa mentalidad del club un poco perdedora y que sea más competitivo", comentó Varini, quien llegó a México con experiencia en Uruguay (Rentistas y Defensor Sporting) y Brasil (Athletico Paranaense).

Entre los hombres clave de Varini se encuentran el mediocampista brasileño Guilherme Castilho y el delantero colombiano Oscar Estupiñán.

Abreu ambiciona ser campeón

En contraparte, los Xoloitzcuintles de Tijuana fueron fundados en 2007 y llegaron a primera división en 2011.

Tras coronarse en el Apertura 2012 con Antonio Mohamed en la banca, la dirigencia del Tijuana ha apostado por entrenadores sudamericanos, entre ellos Jorge Almirón, César Farías, Eduardo Coudet, Óscar Pareja, Gustavo Quinteros y Juan Carlos Osorio, que no supieron sostener el protagonismo de la franquicia.

Para este torneo Apertura 2025, el mando quedó en manos de Sebastián "El Loco" Abreu, precedido por una trayectoria como entrenador en El Salvador (Santa Tecla), Uruguay (Boston River y Paysandú), Bolivia (Always Ready), Perú (César Vallejo) y México (Dorados de la Liga Expansión, equivalente a segunda división).

"Mi objetivo es salir campeón, pero hay un camino y formas para ello, hay que ir paso a paso", dijo Abreu quien antes debe volver a poner a los Xolos en cuartos de final, instancia que no pisan desde el Clausura 2019.

Confiado en su "catenaccio VIP", Abreu se ha realizado una labor de convencimiento en sus jugadores: "Debemos ser protagonistas, no dar una pelota por perdida y minimizar la potencia de los rivales que nos superen en presupuesto".

Abreu, de 49 años, tiene entre sus principales hombres al defensa ecuatoriano Jackson Porozo, al mediocampista camerunés Frank Boya y al niño sensación del fútbol mexicano: Gilberto Mora, volante de 17 años.

Pachuca contra Pumas

En la Serie B del play in, los Pumas visitarán al Pachuca en el estadio Hidalgo.

Bajo una gestión cuestionada del entrenador mexicano Efraín Juárez, los Pumas fueron el último equipo en confirmar su presencia en el repechaje.

El Pachuca que tuvo un inicio con cuatro triunfos al hilo perdió consistencia y llegó a la repesca con tendencia a la baja. El entrenador mexicano Jaime Lozano fue cesado al término de la fase regular y los Tuzos quedaron bajo el mando del entrenador argentino Esteban Solari quien, por cierto, fue delantero de los Pumas.

