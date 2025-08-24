Uruguayos Cavani y Merentiel dan triunfo a Boca Juniors sobre Banfield en liga argentina

BUENOS AIRES, 24 ago - Los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel le dieron a Boca Juniors el segundo triunfo consecutivo en el torneo Clausura del fútbol argentino tras vencer el domingo 2-0 como local a Banfield.

Con la victoria en la sexta jornada, Boca Juniors llegó a nueve puntos y subió al tercer lugar de la Zona A, a dos unidades del líder Barracas Central y uno del escolta Huracán.

"Todos los días damos el máximo, a veces se pueden hacer los goles, pero el objetivo es que el equipo gane. Volví al gol, fue una jugada rebotada, pero hay que estar también ahí", dijo Cavani a la televisión local.

"No hay ninguna receta especial para los goles, es el trabajo. Hay momentos en los que se agacha la cabeza y hay que aguantar las críticas. El trabajo y la disciplina te sacan adelante", agregó.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 55.000 aficionados, el popular conjunto argentino abrió el marcador a los 55 minutos por intermedio de Merentiel.

El segundo gol llegó a los 82 minutos a través de un remate de cabeza de Cavani.

Por su parte, en el estadio Diego Maradona, Argentinos Juniors remontó un marcador adverso y goleó 4-1 como local a Racing Club de Avellaneda.

Racing abrió el marcador a través de Tomás Conechny, mientras que Argentinos remontó con goles de Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Nicolás Oroz.

En otro partido del domingo, Unión de Santa Fe y Huracán igualaron 1-1 con goles de Marcelo Estigarribia y Martín Nervo, respectivamente.

El sábado, Rosario Central venció 1-0 a Newell's Old Boys, San Lorenzo ganó con el mismo marcador a Instituto, Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres y San Martín derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima.