U.S. Bank lanza el primer asistente bancario de voz en idioma español del país

U.S. Bank es la primera institución financiera en los Estados Unidos en ofrecer una experiencia que los clientes que hablan español nunca habían tenido: la capacidad de realizar operaciones bancarias a través de una aplicación móvil en su idioma, simplemente hablándole. 1

U.S. Bank ha lanzado el Asistente Inteligente de U.S. Bank™, una versión en idioma español de nuestro Smart Assistant, el mejor en su categoría, en la Aplicación Móvil de U.S. Bank. (Foto: Business Wire)

U.S. Bank ha lanzado el Asistente Inteligente de U.S. Bank™, una versión en idioma español de nuestro Smart Assistant, el mejor en su categoría, en la Aplicación Móvil de U.S. Bank. Smart Assistant es uno de solo dos asistentes de voz bancarios que recibieron la calificación más alta como “Excelente” por parte de Corporate Insight, y el Asistente Inteligente cuenta con las mismas características y funcionalidad que la popular versión en inglés.

Los clientes que establezcan su preferencia para el idioma español en la Aplicación Móvil de U.S. Bank ahora podrán hacer docenas de cosas, como verificar su saldo y sus transacciones, transferir y enviar dinero, dar seguimiento a su puntuación de crédito, bloquear y desbloquear su tarjeta, realizar pagos, y hacer una búsqueda rápida y completar muchas otras funciones, simplemente hablando en su teléfono inteligente en español. Y si prefieren enviar un mensaje de texto en lugar de hablar, el Asistente Inteligente también lo permite. 1

“El Asistente Inteligente es el primer asistente virtual de su tipo en idioma español en los Estados Unidos, que ofrece a los clientes de habla hispana las mejores herramientas de U.S. Bank para la banca digital”, dijo Dominic Venturo, director digital de U.S. Bank. “Esto no solo se basa en el compromiso de U.S. Bank con el acceso mediante Access Commitment™ (en inglés), que se enfoca a largo plazo a ayudar a nuestra clientes diversos a construir un patrimonio, sino que también demuestra nuestro énfasis continuo en poner la experiencia del cliente en primer lugar mediante la creación de nuevas herramientas digitales que permiten a nuestros clientes realizar transacciones bancarias a su manera, en cualquier momento y desde cualquier lugar”.

Un estándar de alta calidad

El Asistente Inteligente se lanzó con la experiencia de hispanohablantes, y los empleados hispanos del Grupo de Recursos Empresariales Nosotros Latinos de U.S. Bank ayudaron a probarlo, para de esa manera garantizar que los clientes siempre experimenten el uso correcto del idioma en su contexto adecuado. Los creadores y diseñadores de U.S. Bank tuvieron mucho cuidado en garantizar la precisión, además de un tono y una nomenclatura consistentes.

“Las aplicaciones de traducción a veces tienen dificultad para descifrar palabras con más de un significado, como la palabra en inglés 'balance' (‘equilibrio’ o ‘saldo’ en español). ¿Estamos hablando de su equilibrio o de cuánto dinero hay en su cuenta?” dijo Richard Weeks, jefe de experiencias y capacidades conversacionales en U.S. Bank. “Nuestros ingenieros de software resolvieron ese problema a través de un enfoque híbrido utilizando tecnología inteligente, procesamiento natural de lenguaje e interpretación en tiempo real”.

Al hablar o enviar mensajes de texto con el Asistente Inteligente, los clientes que hablan español tienen una manera increíblemente fácil y simple de navegar por las numerosas funciones de la galardonada Aplicación Móvil de U.S. Bank. 2 Esto es parte de un esfuerzo más amplio del banco para proveer una capacidad digital líder en idioma español a clientes hispanos.

“A veces, el idioma puede ser una barrera que impide el acceso a los mejores servicios financieros en su clase, y U.S. Bank está enfocado en eliminar barreras”, dijo Ramiro Padilla Klein, vicepresidente de la estrategia para el segmento hispano de U.S. Bank. “El Asistente Inteligente es una tecnología innovadora y pionera en la industria, que muestra a latinos e hispanoamericanos que estamos aquí para ayudarlos. Ellos pueden hacer preguntas con confianza y en su idioma de preferencia con esta nueva herramienta financiera.”

Encontrar necesidades diversas

El español es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos: es utilizado por más del 13% de la población, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

El servicio en español es la segunda prioridad más importante para los clientes hispanos al elegir un banco, luego solamente de la ubicación de las sucursales, según un Estudio Nacional de Consumidores de MRI-Simmons (MRI-Simmons’ National Consumer Study).

Cuando se trata de la banca digital, los dispositivos móviles juegan un papel más importante para los adultos hispanos en comparación con los adultos blancos. Una cuarta parte de los hispanos son usuarios de internet que “solo utilizan teléfonos inteligentes”, lo que significa que poseen un teléfono inteligente pero no tienen servicios tradicionales de banda ancha en el hogar, según una encuesta de Pew Research Center. Eso se compara con solo el 12% de los adultos blancos y el 17% de los adultos negros.

“El Asistente Inteligente no es solo una tecnología de punta”, dijo Padilla Klein, “sino exactamente el tipo de tecnología que los hispanoamericanos consideran especialmente valiosa”.

Sobre U.S. Bank

U.S. Bancorp, con casi 70,000 empleados y $587,000 millones de activos al 31 de marzo de 2022, es la empresa matriz de U.S. Bank National Association. La empresa con sede en Minneapolis presta servicio a millones de clientes localmente, en todo el país y alrededor del mundo a través de una gama diversificada de servicios empresariales: Banca para Consumidores y para Empresas; Servicios de Pagos; Banca Corporativa y Comercial, y Administración de Activos Financieros y Servicios de Inversión. La compañía ha sido reconocida por su enfoque en innovación digital, responsabilidad social y servicio de atención al cliente, incluyendo el nombramiento como una de las Compañías Más Éticas del Mundo en el año 2022 y como el banco suprarregional más admirado por parte de Fortune. Para más información, visite usbank.com/about (en inglés).

1. Los servicios pueden estar disponibles solamente en inglés. 2. La empresa de evaluación comparativa de industrias Keynova Group ha clasificado a U.S. Bank como la número uno por la aplicación móvil en su Q1 2022 Mobile Banker Scorecard. Miembro FDIC.

