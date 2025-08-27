US Open: Djokovic avanza

El actual séptimo del ranking la tuvo cuesta arriba al ceder el primer set por 6-7 (5/7), pero terminó imponiéndose por 6-3, 6-3 y 6-1 frente al estadounidense Zachary Svajda (145), 16 años más joven al que doblegó al cabo de dos horas y 35 minutos en el primer enfrentamiento entre ambos.

"Para ser honesto, no jugué un gran partido y no estoy conforme con como lo hice en el primer set, pero debo darle crédito también a Zach porque lo jugó en un gran nivel, aunque lamentablemente se vio condicionado por una lesión en el final del segundo y debo felicitarlo por haber seguido en cancha", reconoció Djokovic.

"Obviamente, no pudo servir como lo había hecho en el primer set y medio, debido a esa situación, y le deseo una pronta recuperación", agregó "Nole", tras instalarse en tercera ronda de un Grand Slam por septuagésima quinta ocasión en su carrera, superando por una la marca del no menos legendario Roger Federer.

"En estos últimos años, las cosas fueron un poco diferentes porque me desgasto más rápido que antes y debo lidiar con esa situación", reconoció el serbio, que dio un paso más en el torneo que lo consagró campeón en 2011, 2015, 2018 y 2023 y lo tuvo como finalista en 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021.

En el Abierto de Australia, en Roland Garros y en Wimbledon este año se instaló en semifinales, pero no pudo asegurarse un lugar en la definición en ninguna de esas tres ocasiones, racha que intentará cortar en este US Open, donde aguarda por el británico Cameron Norrie (35) o el argentino Francisco Comesaña (54) para conocer a su próximo rival en el torneo.

Eliminado en segunda ronda resultó el británico Jack Draper (5), semifinalista en la pasada edición (cayó frente al italiano Jannik Sinner, a la postre campeón), quien hoy se despidió sin haber disputado su duelo frente al belga Zizou Bergs (48) debido a una lesión en el húmero del brazo izquierdo que lo acosa desde abril y que lo había marginado en Wimbledon.

"Hice todo lo posible, pero el dolor es insoportable", se lamentó Draper con un mensaje en las redes sociales mediante el cual confirmó los motivos de su abandono frente a Bergs, quien espera ahora por el ganador del duelo entre el canadiense Gabriel Diallo (33) y el español Jaume Munar (44) para conocer al adversario con el que dirimirá el pasaje a los octavos de final.

En tercera ronda se instalaron también los checos Tomas Machac (22) y Jiri Lehecka (21), tras eliminar al brasileño Joao Fonseca (45) por 7-6 (7/4), 6-2 y 6-3 y al argentino Tomás Martín Etcheverry (59) por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4, respectivamente, en una jornada en la que el español Carlos Alcaraz (2), campeón en 2022, buscaba avanzar a esa misma ronda ante el italiano Mattia Bellucci (65).

En el estreno se despidió de Flushing Meadows el ruso Daniil Medvedev (13), campeón del US Open en 2021 y finalista en 2019 y en 2023, a quien el momento de furia contra el juez del partido en su derrota en cinco sets ante el francés Benjamin Bonzi (51) le costará una multa de US$100.000, por lo que perderá casi todo el premio de US$110.000 destinados a quienes completan al menos una ronda en el torneo.

En el cuadro femenino se definió el primer duelo en tercera ronda y será el que animarán la estadounidense Jessica Pegula (4), finalista el año pasado, y la bielorrusa Victoria Azarenka (132), quien disputó tres definiciones en este torneo, en 2012, 2013 y 2020 y perdió las tres.

Pegula superó a la rusa Anna Blinkova (80) por 6-1 y 6-3, en tanto que Azarenka dio cuenta de la también rusa Anastasia Pavlyuchenkova (45) por 6-3 y 6-3, en una jornada en la que también avanzaron a tercera ronda la británica Emma Raducanu (36), campeona en 2021, la española Cristina Bucsa (35) y la estadounidense Emma Navarro (11), que esperan por conocer a sus próximas rivales.

Raducanu superó por 6-2 y 6-1 a la indonesia Janice Tjen y jugará con la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina (10) y la rusa Polina Kudermetova (67), en tanto que Bucsa derrotó a la filipina Alexandra Eala (75) por 6-4 y 6-3 y chocará con la ganadora del duelo entre la belga Elise Mertens (21) y la neozelandesa Lulu Sun (164).

Navarro, vencedora por 6-2 y 6-1 de su compatriota Caty McNaly (101), se las verá con la ganadora del partido que jugaban a continuación la japonesa Moyuka Uchijima (94) y la checa Barbora Krejcikova (62), en una jornada en la que la bielorrusa Aryna Sabalenka (1), defensora del título, buscaba avanzar a tercera ronda ante la rusa Polina Kudermetova (67).

(ANSA).