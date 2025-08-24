US Open: inicia el último Grand Slam

Sabalenka, que resignó corona en Cincinnati a manos de la polaca Iga Swiatek (2), vencedora en la final de Paolini, intentará no repetir en Flushing Meadows, donde debutará ante la suiza Rebeka Masarova (109) y, además de poner en juego su corona, arriesga su posición como número uno del tenis femenino.

La bielorrusa defiende 2000 puntos en el torneo y necesita acceder al menos a los cuartos de final para impedir que Swiatek, campeona en Wimbledon y de la cual marcha a 3292 puntos de distancia, la desplace el primer puesto.

Para ello, la polaca, que en la anterior edición se despidió en cuartos, necesita consagrarse campeona, como lo hizo en 2022.

Swiatek, que debutará el lunes ante la colombiana Emiliana Arango (81), debe estar atenta pues le lleva apenas 59 puntos de ventaja a la estadounidense Coco Gauff, campeona en 2023, que se presentará ante la australiana Ajla Tomljanovic (84) y también podría escalar al primer lugar si repite corona.

Paolini (8) iniciará ante la australiana Destanee Aiava (168) su camino en el US Open, en el que intentará superar por primera vez la cuarta ronda tras haber sido finalista en Roland Garros y en Wimbledon en la pasada temporada.

Para ver en acción a su compatriota Jannik Sinner, número uno del mundo, habrá que esperar al martes, cuando el defensor del título enfrentará al checo Vit Kopriva (87), su primer rival tras la derrota por abandono en la final de Cincinnati, donde también defendía la corona y la resignó a manos del español Carlos Alcaraz (2), su vencedor en ese duelo.

Sinner abandonó cuando caía por 5-0 en el primer set, afectado por un virus que, comentó, "afectó a otros jugadores", pero dijo estar "recuperado, si bien aún no estoy al 100%, condición a la que espero llegar en un par de días".

El bicampeón del Abierto de Australia y flamante vencedor en Wimbledon se dijo "feliz de volver a estar en el último Grand Slam del año, en el que las motivaciones son muy altas" y destacó que "en el US Open es diferente jugar durante el día que hacerlo por la noche".

Consultado por sus sensaciones en relación con su participación en la anterior edición, a la que llegó precedido por la polémica que estalló al conocerse su positivo con Clostebol en marzo del año pasado, Sinner destacó: "Me siento mucho menos estresado que hace un año, cuando fue muy difícil manejar lo que sucedía".

El italiano se refirió a su rivalidad con Alcaraz, otro de los grandes exponentes de la nueva generación que se abre paso y que celebró la primera de sus cinco coronas en un Gran Slam en el US Open, en 2022, tras lo cual festejó en Wimbledon (2023 y 2024) y en Roland Garros (2024 y 2025), habiendo superado este año en una histórica final en París justamente a Sinner.

"Gentileza" que el número uno del mundo devolvió en la final que animaron en el All England para celebrar su cuarto título en un Grand Slam.

"Somos jugadores distintos.

Es más veloz y capaz de llegar a devolver golpes que otros tenistas no devolverían. Sabe leer el juego como pocos. Es muy táctico y es un rival que hace que cada desafío sea muy interesante", comentó Sinner.

Alcaraz, que en el último US Open se despidió en segunda ronda, dijo llegar "mejor preparado" y palpitó un posible cruce con Sinner, que "ganó los últimos tres torneos de Grand Slam que disputó en canchas duras y está jugando un tenis increíble", reconoció.

"En cierto sentido, me inspiro en él para estar preparado en caso de tener que enfrentarlo y espero que sea en la final", auguró el español, que le lleva una ventaja al italiano de nueve victorias contra cinco.

Alcaraz llega a este US Open sin Juegos Olímpicos de por medio y dijo que por ese motivo "tuve más tiempo para prepararme y tomarme un verdadero descanso".

"Me sirvió para despejar la mente y recargar baterías", aseguró Alcaraz, que tras su consagración en Cincinnati llega "con hambre de más gloria", palpitando su estreno el lunes ante el estadounidense Reilly Opelka (66), "frente al cual deberé estar preparado y concentrado", advirtió.

Sinner recordó: "Cuando era joven y me fui de casa, le dije a mis padres que si a los 23 o 24 años no lograba meterme entre los primeros 200 del ranking, renunciaría al tenis porque no tenía dinero para sustentar los gastos de los viajes".

"Por suerte, a los 18 años, empecé a ganar dinero y eso me dio seguridad. Siempre soñé con llegar a ser número uno y ganar un Grand Slam, pero la realidad superó todo", explicó.

Sobre la rivalidad con Alcaraz, opinó el australiano Darren Cahill, uno de los entrenadores de Sinner, al comentar que es "saludable" y considerar que "Carlos es un fenómeno y, además, un gran muchacho.

“Con Jannik no son grandes amigos, pero tienen una muy buena relación”.

Según Cahill, Sinner y Alcaraz representan lo que representaron Djokovic, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el escocés Andy Murray en una época dorada para el tenis.

Un tenis revitalizado con la irrupción de estos dos jóvenes talentos que pusieron fin a la hegemonía del serbio, que debutará ante el estadounidense Learner Tien en el US Open, en el que buscará celebrar su vigesimoquinto título en un Grand Slam.

A los 38 años, Djokovic destacó: “No tengo una programación porque a esta altura creo haberme ganado el derecho a elegir qué torneos jugar y cuáles no, por ejemplo los Masters 1000, que ya no me gustan”.

“Hoy, mi prioridad no son los puntos o la posición en el ranking, sino mi familia”, agregó.

Un tema que generó controversia apunta al reparto de los premios, porque pese a que se incrementaron 20% en promedio y le aseguran 5 millones a los campeones (39% más), no hay proporción en relación con el aumento de apenas 10% que cobrarán quienes superen la primera ronda.

Detalle que hizo notar el francés Alexandre Mller (38), al considerar “enorme” esa distancia, aun cuando reconoció que “Alcaraz y Sinner son los que garantizan que se vendan más entradas, pero el tenis no puede vivir sólo de sus estrellas”.

