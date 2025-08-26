US Open: Sinner arrasó en el debut

También debutaron con éxito el español Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek, escoltas en sus rankings, y se despidió la legendaria tenista estadounidense Venus Williams, campeona en 2000 y 2001 y finalista en 1997 y 2002.

Vestido de rojo, a excepción de sus medias blancas que hacían juego con la manga protectora en su brazo derecho, Sinner se impuso por 6-1, 6-1 y 6-2, en una hora y 38 minutos en un colmado estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows.

El italiano lució recuperado de la dolencia que lo obligó a abandonar en la final en el Masters 1000 de Cincinnati que consagró a Alcaraz como su sucesor en el trono.

Hoy, Sinner conectó golpes con su habitual potencia y precisión ante un rival que no logró tomarle el pulso al partido y chocará por el pasaje a tercera ronda con el australiano Alexei Popyrin (36), vencedor del finlandés Emil Ruusuvuori (752) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7/3).

"Es hermoso volver aquí para disputar el último Grand Slam del año. Estoy contento de haber regresado e hice todo lo posible por llegar en las mejores condiciones. Veremos qué sucede", comentó.

"Nada de qué preocuparse. Es una protección por una ampolla que me sale cuando no juego durante dos o tres días", explicó sobre el vendaje que lucía en su mano: "Tengo cosas para mejorar, pero después del partido que jugué hoy, creo que voy por buen camino. Mañana sí me entrenaré para seguir ganando ritmo", agregó.

En segunda ronda se instalaron también sus compatriotas Lorenzo Musetti (10), Flavio Cobolli (26) y Mattia Belucci (65).

Belluci, vencedor del chino Juncheng Shang (111) por 7-6 (7/0), 1-6, 6-3, 3-0 y abandono, será rival de Alcaraz (2), que en 2022 alzó su único título en el US Open y el primero de sus cinco en un Grand Slam y hoy se impuso en poco más de dos horas frente al estadounidense Reilly Opelka (67) por 6-4, 7-5 y 6-4.

"El objetivo es tratar de jugar mi mejor tenis y llegar lo más lejos posible. No estoy pensando en el ranking", aclaró el español, que lucía un corte de cabello al ras y explicó: "Decidí cortármelo porque me parecía que lo tenía muy largo, pero se ve que mi hermano entendió mal y me rapó".

"Enfrentar a Alcaraz es un sueño", confesó Bellucci, quien dijo sentir "intriga por lo que sucederá.

“Será una experiencia fantástica que me estimulará a seguir mejorando", reconoció.

"Orgulloso" se dijo su compatriota Musetti tras su victoria frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (37) por 6-7 (3-7), 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 32 minutos, al agradecer "el apoyo de los italianos de la comunidad de Nueva York" durante un partido, tras el cual chocará con el ganador del duelo entre el belga David Goffin (80) y el francés Quentin Halys (70).

En choque de tenistas "azzurros", Cobolli se impuso ante Francesco Passaro (120) por 7-5, 4-6, 6-4, 3-6 y 6-3 y jugará con el estadounidense Jenson Brooksby (92), vencedor del australiano Aleksandar Vukic (95) por 6-3, 6-7 (4/7), 6-4, 3-6 y 6-4.

También avanzaron el británico Jack Draper (5), que derrotó al argentino Federico Agustín Gómez (127) por 6-4, 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2, y el brasileño Joao Fonseca (45), que se impuso por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) y 6-3 ante el serbio Miomir Kecmanovic (42), rivales en segunda ronda respectivamente del belga Zizou Bergs (48) y del checo Tomas Machac (28), "verdugo" del italiano Luca Nardi (86).

Otro italiano que se despidió del US Open es Matteo Arnaldi (64) pese a que arrancó dos sets arriba ante el argentino Francisco Cerúndolo (19), quien se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 al cabo de más de tres horas y media y se las verá con el ganador del duelo entre el suizo Leandro Riedi (435) y el español Pedro Martínez (66).

Entre las damas, la polaca Swiatek, flamante campeona en Wimbledon y en el WTA 1000 de Cincinnati, despachó por 6-1 y 6-2 a la colombiana Emiliana Arango (84) en una hora y dio el primer paso en busca de repetir su consagración en el US Open, que la vio ganar en 2022 y en el que buscará arrebatarle la corona a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien en el estreno superó a la suiza Rebeka Masarova (108) por 7-5 y 6-1.

La bielorrusa defiende su condición de número uno y para ello necesita acceder al menos a cuartos de final.

De no lograrlo y si la polaca se consagra campeona y logra su séptima corona en un Grand Slam la desplazará de la cima y se convertirá en la primera tenista en repetir en el US Open después de conquistar Wimbledon en la misma temporada desde que lo hiciera Serena Williams en 2012.

Swiatek refrendó su gran momento ante una rival a la que enfrentó por primera vez en el circuito profesional y había superado en la categoría junior, en Roland Garros en 2017, cuando se impuso por 6-2 y 6-3, recuerda el sitio oficial de la WTA.

"En los estrenos, nunca es fácil encontrar el ritmo", confesó la polaca, que chocará con la neerlandesa Suzan Lamens (66), vencedora por 6-4 y 6-2 de la estadounidense Valerie Glozman (902), con la posibilidad de enfrentar en cuartos a la también local Coco Gauff (3), campeona del US Open en 2023.

Eliminadas en la presentación quedaron las estadounidenses Madison Keys (6), finalista en 2017 y hoy superada por la mexicana Renata Zarazua (82) por 7-6 (12/10), 6-7 (3/7) y 5-7, y Venus Williams, de 45 años, que dio batalla frente a la checa Karolina Muchova (13) antes de caer por 3-6, 6-2 y 1-6 tras poco más de dos horas.

Venus lució recuperada de los problemas que la afectaron, conectó algunos de sus mejores golpes que entusiasmaron al público, pero cometió demasiados errores con su servicio y terminó sucumbiendo ante una rival 16 años más joven, en una jornada en la que su hermana Serena, ya retirada y seis veces campeona del torneo, aprovechó para lanzarse como promotora de un fármaco que la ayudó a perder 15 kilos de sobrepeso tras los nacimientos de sus hijas Olympia y Adira.

"Volver a jugar me permitió recuperar la salud. Cuando te falta, no sólo tu cuerpo es el que sufre, la mente se bloquea y hoy me sentí libre", destacó con emoción la mayor de las Williams, que el año pasado se sometió a una intervención para remover fibromas uterinos que eran la causa de los dolores crónicos que la afectaron por años y pusieron en jaque su carrera. (ANSA).