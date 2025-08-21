US Open: Sinner inicia ante Kopriva

Sinner, flamante finalista del Masters 1000 de Cincinnati, instancia en la que desertó por problemas físicos derivados de un virus y resignó el título a manos del español Carlos Alcaraz (2), se entrenó hoy en Flushing Meadows junto con el argentino Francisco Comesaña (54), ante la atenta mirada de los entrenadores Simone Vagnozzi y Darren Cahill.

El australiano advertía en la víspera que su pupilo volvería a la acción hoy y auguraba que llegaría recuperado al estreno, tal como pareció refrendarlo el tenista, que lucía una sonrisa y antes de ingresar al Arthur Ashe intercambió algunas bromas con Alcaraz, que había completado su entrenamiento con el italiano Lorenzo Musetti (10).

En el peloteo con Comesaña, a pesar de que no forzó la marcha y no le aplicó toda su potencia a los golpes, a Sinner se lo notó físicamente bien luciendo una casaca roja y una manga de protección elástica en el codo izquierdo, tras lo cual le dejó su lugar en cancha al serbio Novak Djokovic (7), campeón del US Open en 2011, 2015, 2018 y 2023.

"Nole", que disputó otras seis finales en este torneo y debutará en esta edición frente al estadounidense Learner Tien (48), también conversó durante un momento con Sinner, que lució de buen humor y pareció haber dejado atrás definitivamente la amarga abdicación al trono en Cincinnati.

Alcaraz, que en Flushing Meadows celebró en 2022 el primero de sus cinco títulos de Grand Slam, debutará en el torneo frente al estadounidense Reilly Opelka (66), a quien nunca antes enfrentó, y podría cruzarse con Djokovic en semifinales y con Sinner en la definición.

En la llave del italiano estarán el alemán Alexander Zverev (3), finalista en 2020 y quien debutará ante el chileno Alejandro Tabilo (126), el británico Jack Draper (5) y el ruso Andrey Rublev (15), que harán su presentación en el certamen antes rivales procedentes de la "qualy".

También avanzarán por el mismo lugar del cuadro los italianos Musetti, rival del francés Giovanni Mpetshi Perricard (39) en primera ronda, y Flavio Cobolli (26), quien también debutará ante un tenista surgido de la ronda clasificatoria, mientras que por la llave de Alcaraz estará el local Taylor Fritz (4), que se presentará ante su compatriota Emilio Nava (101).

Si supera el primer corte, Sinner se las verá con el ganador del duelo entre el finlandés Emil Ruusuvuori (749) y el australiano Alexei Popyrin (37) y podría chocar en tercera ronda con el canadiense Denis Shapovalov (29); en tanto que entre los posibles rivales en octavos aparecen el estadounidense Tommy Paul (14) y el kazajo Aleksandr Bublik (24), último tenista que logró vencer al italiano, en el ATP 500 de Halle.

Entre los italianos, Lorenzo Sonego (flamante campeón del torneo de dobles con Musetti en Cincinnati) debutará ante el australiano Tristan Schoolkate (97), en tanto que Matteo Arnaldi (62) se las verá con el argentino Francisco Cerúndolo (19), cuyos compatriotas Camilo Ugo Carabelli (43) y Tomás Martín Etcheverry (58) se eliminarán entre sí en primera ronda y Comesaña debutará ante el estadounidense Alex Michelsen (30).

Luca Nardi (83) se las verá en el estreno con el checo Tomas Machac (22), Mattia Bellucci (63) con el chino Juncheng Shang (108) y Luciano Darderi (34) con el australiano Rinky Hijikata (96), mientras que en el torneo femenino, Jasmine Paolini (8), finalista en Cincinnati, debutará ante una rival procedente de la "qualy", y la campeona de ese torneo y del US Open en 2022, la polaca Iga Swiatek (2) lo hará ante la colombiana Emiliana Arango Restrepo (81).

La bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título y número uno del mundo, chocará en primera ronda frente a la suiza Rebeka Masarova (109), la italiana Lucia Bronzetti (56) ante una rival surgida de la "qualy" y su compatriota Elisabetta Cocciaretto (87) debutará ante la kazaja Yulia Putintseva (54).

La estadounidense Madison Keys (6) se medirá con la mexicana Renata Zarazúa (73), su compatriota Coco Gauff (3) ante la australiana Ajla Tomljanovic (84) en una primera ronda en la que se destacan también los duelos entre la canadiense Victoria Mboko (24), campeona del WTA 1000 de Montreal, y la checa Barbora Krejcikova (61), y la filipina Alexandra Eala (70) frente a la danesa Clara Tauson (15).

La eterna Venus Williams, campeona del US Open en 2000 y 2001 y finalista en 1997 y 2002, que a los 45 años jugará esta edición gracias a una "wild card", hará su estreno frente a la checa Karolina Muchova (12), mientras que la rusa Mirra Andreeva (5) se medirá con la esttadounidense Alycia Parks (71).

