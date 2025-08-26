US Open: Sinner sobre el nuevo “look” de Alcaraz

“Cada cual es diferente. A él sí le queda bien así, como también le queda bien el cabello más largo”, reconoció Sinner, dueño de una cabellera enrizada y difícil de dominar, aunque más corta de la que solía lucir en sus inicios, al responder si se animaría a cortarse el pelo como lo hizo el español.

“Decidí cortármelo porque me parecía que lo tenía muy largo, pero se ve que mi hermano entendió mal y me rapó”, confesó más temprano Alcaraz, escolta de Sinner en el ranking masculino y rival en segunda ronda del US Open del italiano Mattia Belucci (65).

El español se impuso hoy frente al estadounidense Reilly Opelka (67) por 6-4, 7-5 y 6-4 en su estreno en el torneo que conquistó en 2022, mientras que Sinner superó por 6-1, 6-1 y 6-2 al checo Vit Kopriva (89) en el inicio de la defensa de su corona.

Tanto el italiano como Alcaraz son favoritos a enfrentarse en la final del certamen, del que se despidió en primera ronda el ruso Daniil Medvedev, actual decimotercero del escalafón, campeón en 2021 y finalista en 2019 y en 2023, tras ser eliminado en cinco sets por el francés Benjamin Bonzi (51) al cabo de cinco sets.

En tres sets se impuso en su debut, en cambio, el serbio Novak Djokovic (7), campeón del US Open en 2011, 2015, 2018 y 2023 y finalista en otras seis oportunidades, representante de la "vieja escuela" que va en busca de su vigesimoquinto título en un Grand Slam. (ANSA).