US Open: Swiatek y Alcaraz avanzan

Torneo en el que hoy hacía su estreno el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor de la corona y del que se despidió la estadounidense Venus Williams, campeona en 2000 y 2001 y finalista en 1997 y 2002.

Swiatek, flamante campeona en Wimbledon y en el WTA 1000 de Cincinnati, despachó por 6-1 y 6-2 a la colombiana Emiliana Arango (84) en una hora y dio el primer paso en busca de repetir su consagración en el US Open, que la vio ganar en 2022 y en el que buscará arrebatarle la corona a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien en el estreno superó a la suiza Rebeka Masarova (108) por 7-5 y 6-1.

La bielorrusa defiende su condición de número uno y para ello necesita acceder al menos a cuartos de final. De no lograrlo y si la polaca se consagra campeona y logra su séptima corona en un Grand Slam la desplazará de la cima y se convertirá en la primera tenista en repetir en el US Open después de conquistar Wimbledon en la misma temporada desde que lo hiciera Serena Williams en 2012.

Swiatek refrendó su gran momento ante una rival a la que enfrentó por primera vez en el circuito profesional y había superado en la categoría junior, en Roland Garros en 2017, cuando se impuso por 6-2 y 6-3, recuerda el sitio oficial de la WTA.

"En los estrenos, nunca es fácil encontrar el ritmo", confesó la polaca, que chocará con la neerlandesa Suzan Lamens (66), vencedora por 6-4 y 6-2 de la estadounidense Valerie Glozman (902), con la posibilidad de enfrentar en cuartos a la también local Coco Gauff (3), campeona del US Open en 2023.

Eliminadas en el estreno las estadounidenses Madison Keys (6), finalista en 2017 y hoy superada por la mexicana Renata Zarazua (82) por 7-6 (12/10), 6-7 (3/7) y 5-7, y Venus Williams, de 45 años, que dio batalla frente a la checa Karolina Muchova (13) antes de caer por 3-6, 6-2 y 1-6 tras poco más de dos horas.

Venus lució recuperada de los problemas que la afectaron, conectó algunos de sus mejores golpes que entusiasmaron al público, pero cometió demasiados errores con su servicio y terminó sucumbiendo ante una rival 16 años más joven, en una jornada en la que su hermana Serena, ya retirada y seis veces campeona del torneo, aprovechó para lanzarse como promotora de un fármaco que la ayudó a perder 15 kilos de sobrepeso tras los nacimientos de sus hijas Olympia y Adira.

"Tras el nacimiento de mis niñas, mi cuerpo necesitaba de algo así", dijo la menor de las Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, al aclarar que "no se trata de un atajo, es ciencia", justificando el uso de ese fármaco en un breve video para promocionar un producto que ayuda a suprimir el apetito y comercializa una empresa de la cual su esposo Alexis Ohanian es cofundador.

Venus, mientras tanto, confesó: "Volver a jugar me permitió recuperar la salud.

Cuando te falta, no sólo tu cuerpo es el que sufre, la mente se bloquea y hoy me sentí libre", destacó con emoción la mayor de las Williams que el año pasado se sometió a una intervención para remover fibromas uterinos que eran la causa de los dolores crónicos que la afectaron por años y pusieron en jaque su carrera.

En el cuadro masculino, Alcaraz, que en 2022 alzó su único título en el US Open y el primero de sus cinco en un Grand Slam, se impuso en poco más de dos horas frente al estadounidense Reilly Opelka (67) por 6-4, 7-5 y 6-4 y chocará con el italiano Mattia Bellucci (65), vencedor del chino Juncheng Shang (111) por 7-6 (7/0), 1-6, 6-3, 3-0 y abandono.

Alcaraz descartó que con su triunfo le haya metido presión a Sinner, quien "estará enfocado en su partido y en avanzar a la próxima ronda" y al explicar que "el objetivo es tratar de jugar mi mejor tenis y llegar lo más lejos posible. No estoy pensando en el ranking", aclaró.

El español lucía un corte de cabello al ras: "Decidí cortármelo porque me parecía que lo tenía muy largo, pero se ve que mi hermano entendió mal y me rapó", explicó.

Alcaraz se encontró con el golfista norirlandés Rory McIlroy, número uno del ranking y ex pareja de la danesa Caroline Wozniacki, ex número uno de tenis y finalista del US Open en 2009 y 2014, que regresó al circuito en 2023 tras haber sido madre de tres hijos, producto de su matrimonio con el ex jugador de la NBA David Lee.

"Fue un gran honor. Soy apasionado por el golf y lo admiro", confesó Alcaraz al destacar que "verlo jugar es impresionante y en el último día del Masters hice fuerza por él después de consagrarme en Montecarlo. Haber podido conocerlo fue algo realmente increíble".

Belluci, quien por segundo año consecutivo avanzó a la segunda ronda del US Open, destacó: "Enfrentar a Alcaraz es un sueño.

Siento intriga por lo que sucederá.

“Será una experiencia fantástica que me estimulará a seguir mejorando”, explicó el italiano, al reconocer que ante Shang tuvo algunos altibajos, pero que lucía conforme "por la reacción en el tercer set”.

“Orgulloso” se dijo su compatriota Lorenzo Musetti (10) tras su victoria frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (37) por 6-7 (3-7), 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 32 minutos, al agradecer “el apoyo de los italianos de la comunidad de Nueva York durante un partido.

Musetti jugará frente al ganador del partido entre el belga David Goffin (80) y el francés Quentin Halys (70).

En el duelo entre tenistas "azzurros", Flavio Cobolli (26) se impuso ante Francesco Passaro (120) por 7-5, 4-6, 6-4, 3-6 y 6-3 y jugará con el estadounidense Jenson Brooksby (92), vencedor del australiano Aleksandar Vukic (95) por 6-3, 6-7 (4/7), 6-4, 3-6 y 6-4.

También avanzaron el británico Jack Draper (5), que derrotó al argentino Federico Agustín Gómez (127) por 6-4, 7-5, 6-7 (7/9) y 6-2, y el brasileño Joao Fonseca (45), que se impuso por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) y 6-3 ante el serbio Miomir Kecmanovic (42), rivales en segunda ronda respectivamente del belga Zizou Bergs (48) y del checo Tomas Machac (28), "verdugo" del italiano Luca Nardi (86).

Eliminado en el estreno por el francés Benjamin Bonzi (51) al cabo de cinco sets, el ruso Daniil Medvedev (13), campeón en 2021 y finalista en 2019 y 2023, comentó: “Durante el partido me sorprendí pensando que quizás sería una buena idea retirarme del tenis en el US Open. No en esta oportunidad, con un partido así, porque creo que todavía me queda camino por recorrer”. (ANSA).