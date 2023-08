Por Jyoti Narayan y Akanksha Khushi

13 ago (Reuters) - United States Steel Corp inició el domingo una revisión formal de sus opciones estratégicas, tras rechazar una oferta de adquisición de la siderúrgica rival Cleveland-Cliffs Inc.

La oferta no solicitada de Cliffs, con sede en Ohio, valora U.S. Steel en unos 7.300 millones de dólares, lo que representa una prima del 43% sobre su precio de cierre del viernes.

Cliffs hizo pública su oferta después de que U.S. Steel rechazara la oferta por considerarla "poco razonable" y anunciara en su lugar un proceso formal de revisión, afirmando que la empresa había recibido múltiples ofertas por partes o la totalidad de su negocio.

"Cliffs se siente obligada a dar a conocer públicamente su oferta para beneficio directo de todos los accionistas de U.S. Steel y también hacer saber que Cliffs está dispuesta a comprometerse con esta oferta de inmediato", dijo Cliffs en un comunicado.

Cliffs aseguró que había ofrecido pagar 17,50 dólares en efectivo y 1,023 acciones propias por cada acción de U.S. Steel, lo que supone una prima del 42% sobre el precio de cierre de las acciones de U.S. Steel el 28 de julio, cuando Cliffs se puso en contacto con la empresa en privado.

Una fusión entre Cliffs, que actualmente tiene una capitalización bursátil de unos 7.500 millones de dólares, y U.S. Steel crearía un gigante mundial de la siderurgia y le ayudaría a competir mejor en un sector dominado en gran medida por China.

U.S. Steel, que ha estado subiendo los precios para compensar el impacto de los mayores costos relacionados con las materias primas y la energía, ha registrado una fuerte demanda de sus productos siderúrgicos, lo que la ayudó a superar las estimaciones de beneficios para el segundo trimestre.

Cliffs ha sido una de las compañías más adquisitivas del sector, tras comprar AK Steel Holding Corp en 2020 y quedarse con el negocio estadounidense del fabricante de acero ArcelorMittal ese mismo año.

"Estoy convencido de que el potencial de valor y la competitividad que se derivarían de una combinación de nuestras dos emblemáticas empresas estadounidenses son excepcionales", dijo Lourenco Goncalves, presidente ejecutivo de Cliffs.

Cliffs afirmó que su oferta de adquisición de U.S. Steel había recibido el apoyo del sindicato United Steelworkers, el mayor de la industria siderúrgica norteamericana. También afirmó que había conseguido financiación de deuda de varios bancos para el acuerdo propuesto. La empresa recurrió a Moelis & Company LLC, Wells Fargo, J.P.Morgan y UBS como asesores financieros, y a Davis Polk & Wardwell LLP como asesor jurídico.

En un comunicado posterior, U.S. Steel confirmó que había recibido una oferta de Cliffs y otras partes interesadas.

"U.S. Steel fue incapaz de evaluar adecuadamente la propuesta porque Cleveland-Cliffs se negó a participar en el proceso necesario y habitual para evaluar la valoración y la certeza a menos que U.S. Steel acordara los términos económicos de la propuesta de antemano", dijo U.S. Steel.

U.S. Steel contrató a Barclays Capital y Goldman Sachs Group como asesores financieros, y a Milbank LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como asesores jurídicos. (Reporte de Akanksha Khushi y Jyoti Narayan en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)