Usain Bolt, embajador de PUMA y plusmarquista mundial, habla de «Only See Great»

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--ene. 5, 2022--

El velocista jamaicano retirado y poseedor del récord mundial Usain Bolt cuenta su motivación para convertirse en el mejor velocista de todos los tiempos en una entrevista en video con la empresa deportiva PUMA.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220105005520/es/

World record holder usain bolt talks “only see great” “greatness is doing things that no one has ever done before” all picture credits: @puma photographer: torsten hönig

Con la campaña «Only See Great», PUMA recorre las trayectorias profesionales de sus embajadores de marca, mientras hablan de sus propias experiencias para alcanzar la grandeza, escuchan sus corazones y comparten su visión con los demás.

En esta entrevista, Bolt nos cuenta sus extraordinarias actuaciones atléticas, desde los primeros éxitos y tropiezos hasta convertirse en un legado.

«Cuando era juvenil, tenía mucho, mucho talento, pero al llegar al nivel sénior, todavía era un poco joven e ingenuo y pensaba que no era necesario trabajar tan duro para competir a un alto nivel», explicó Bolt. «Ir a (los Juegos Olímpicos de 2004 en) Atenas y no pasar la primera ronda me ayudó mucho a decir: “ a ver, tengo que mirarme a mí mismo y entender que si quiero ser el mejor o si quiero ganar una medalla de oro olímpica, tengo que dedicarme más, tengo que trabajar más” ».

Aunque hubo muchos títulos, récords mundiales y medallas, Bolt afirma que «dominar a lo largo de los años es muy importante para el legado que me he construido. Cualquiera puede ganar en unos juegos olímpicos, pero ganar tres veces consecutivas en un período de ocho a diez años es muy difícil. Para mí, esa fue la forma de mantenerme motivado y concentrado, porque no dejé de lado ningún año, no me centré en los cuatro años siguientes, sino que me centré en todos los años, porque esos años también eran importantes para dominar y seguir entrenando y trabajando a un alto nivel».

Reconoce que el año pasado añoraba estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: «Cuando vi los Juegos Olímpicos, realmente los eché de menos. Especialmente al ver los 100 metros lisos masculinos y no ver a un jamaicano en la final, me hizo extrañar y realmente quería estar allí. Para mí, las chicas lo hicieron muy bien por Jamaica. Estuvieron a la altura del desafío. Una vez más».

Bolt asegura que adopta de lleno la visión de «Only See Great». «La grandeza es ser uno mismo y dominar a un alto nivel durante años y hacer cosas que nadie ha hecho antes», añadió el hombre más rápido del mundo.

La idea de la campaña «Only See Great» de PUMA surge del ícono cultural, empresario y filántropo Shawn «JAY-Z» Carter, quien dijo por primera vez: «Solo veo la grandeza. No veo lo bueno. No veo compromisos. Siempre debemos esforzarnos por hacer algo grandioso, algo que perdure».

Para ver la entrevista completa con Usain Bolt, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/gJMxh9djDoY

Fotógrafo: Torsten Hönig Realizador audiovisual: Andi Mährlein Peluquería y maquillaje: Julia Steller

PUMA PUMA es una de las más importantes marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 14 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220105005520/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Gudrun Caemmerer

Jefe de equipo de Marketing central y Relaciones públicas globales

gudrun.caemmerer@puma.com

Keyword: germany europe

Industry keyword: general sports sports other entertainment running outdoors fashion retail entertainment

Source: puma

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/05/2022 11:40 am/disc: 01/05/2022 11:42 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220105005520/es