Usan sacos de arena para reforzar dique que se rompió cerca de Seattle
- 1 minuto de lectura'
SEATTLE (AP) — Las autoridades ordenaron evacuaciones inmediatas el lunes en tres suburbios del sur de Seattle después de la ruptura de un dique tras una semana de intensas lluvias.
La orden de evacuación del condado King en el estado de Washington abarcó hogares y negocios al este del río Green en partes de Kent, Auburn y Tukwila.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación repentina que abarca a casi 47.000 personas.
"Las condiciones son peligrosas y las rutas de acceso podrían perderse en cualquier momento", advirtió el servicio meteorológico en una publicación en la red social X.
La ruptura del dique siguió a días de intensas lluvias e inundaciones que anegaron comunidades, forzaron a evacuar a decenas de miles de personas y obligaron a efectuar numerosos rescates en todo el oeste del estado de Washington.
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
Sergio Reguilón, el nuevo refuerzo de Inter Miami que tuvo un cruce con Lionel Messi y Luis Suárez
- 3
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 4
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones