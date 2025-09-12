USDA afirma que la venta de soja estadounidense a China comunicada esta semana se produjo en enero

Por Karl Plume

CHICAGO, 12 sep (Reuters) - Una venta de exportación de soja de Estados Unidos a China que se incluyó en los datos semanales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el jueves reflejaba una transacción de exportación que se produjo en enero, confirmó el USDA a Reuters en un correo electrónico el viernes.

El USDA había incluido una venta de 67.849 toneladas métricas al principal importador de soja del mundo en sus datos de ventas de la semana finalizada el 4 de septiembre, señalando que la transacción se había notificado con retraso.

Los comerciantes de cereales habían cuestionado la venta, ya que China lleva meses ausente del mercado estadounidense de soja debido a las tensiones comerciales entre ambos países, que están costando a los agricultores estadounidenses miles de millones de dólares en ventas perdidas.

China aún no ha comprado soja de la cosecha estadounidense de otoño.

China importó 26,8 millones de toneladas métricas de soja estadounidense en 2024 por valor de más de US$12.600 millones, según datos comerciales de la Oficina del Censo de Estados Unidos. (Reportaje de Karl Plume en Chicago; Editado en español por Juana Casas)