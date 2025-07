USDA anuncia reapertura gradual a importación de ganado mexicano tras cierre por gusano barrenador

Por Karl Plume

CHICAGO, 30 jun (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el lunes la reapertura gradual de las importaciones de ganado vacuno, bisontes y equinos procedentes de México tras un cierre prolongado a causa de la plaga dañina del gusano barrenador del ganado.

Los puertos se reabrirán por fases a partir del 7 de julio, empezando por Douglas, Arizona, que según el USDA constituye el punto de entrada de menor riesgo debido a su ubicación y al "largo historial de colaboración eficaz" entre las autoridades de Sonora y el Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria del USDA.

La frontera sur de Estados Unidos se cerró a la importación de estos animales el 11 de mayo, tras el avance hacia el norte de México del gusano barrenador, una especie de mosca erradicada en Estados Unidos desde hace décadas.

Es posible que en las próximas semanas se reabran otros puertos de Nuevo México y Texas. La plaga es capaz de infestar el ganado y la fauna silvestre y transportar gusanos que se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y a menudo mortales. Como parte del esfuerzo del país para combatir la invasión del gusano barrenador, el USDA anunció el 18 de junio planes para abrir una instalación de dispersión de moscas estériles en Texas, e invirtió US$21 millones en la actualización de una planta en México para producir moscas estériles. "Hemos hecho buenos progresos con nuestros homólogos en México para aumentar los esfuerzos de vigilancia de plagas vitales y hemos impulsado los esfuerzos de dispersión de moscas estériles", dijo el Secretario del USDA Brooke Rollins en un comunicado. "Continuamos con nuestra postura de mayor vigilancia y no descansaremos hasta estar seguros de que esta devastadora plaga no perjudicará a los ganaderos estadounidenses", agregó. El puerto en Columbus, Nuevo México, podría reabrir el 14 de julio, seguido por Santa Teresa, Nuevo México, el 21 de julio, Del Río, Texas, el 18 de agosto y Laredo, Texas, el 15 de septiembre, dijo el USDA. La agencia añadió que evaluará las condiciones después de cada reapertura para asegurarse de que las medidas de control reforzadas están funcionando. Más tarde el gobierno de México informó, en un comunicado aparte, que el martes realizarán una reunión técnica bilateral entre el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Vegetales (APHIS, por sus siglas en inglés) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para dar seguimiento a los acuerdos. En el mismo documento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dijo que la reapertura es parte de una "nueva fase" para controlar la movilización de ganado en el territorio nacional donde "queda prohibido el traslado de ganado que no cuente con la constancia de inspección y tratamiento para GBG desde zonas afectadas hacia el centro y norte de México". (Reporte de Karl Plume en Chicago; Reporte adicional de Cassandra Garrison en Ciudad de México; Editado por Franklin Paul, Sofía Díaz Pineda y Lizbeth Díaz)