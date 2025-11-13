USDA buscó términos como "diversidad" o "modelos climáticos" para cancelar subvenciones

Por Leah Douglas

WASHINGTON, 13 nov (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó a su personal identificar subvenciones para su posible finalización en los primeros meses del segundo gobierno de Trump mediante la búsqueda de más de dos decenas de palabras y frases específicas relacionadas con la diversidad y el cambio climático, según documentos vistos por Reuters.

El esfuerzo se llevó a cabo como parte de una amplia campaña en todas las agencias federales para cumplir con las directivas del presidente Donald Trump de poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión y la regulación del clima en el gobierno federal.

Trump ha calificado la DEI de "racista" e "ilegal" y ha presionado a entidades privadas como las universidades para que también pongan fin a las prácticas de diversidad. Ha calificado el cambio climático de "estafa".

Los documentos, obtenidos por el grupo de defensa legal FarmSTAND y compartidos con Reuters, muestran la amplitud de ese esfuerzo en la agencia agrícola, cuya competencia incluye una amplia cartera, desde cupones de alimentos hasta subsidios agrícolas y programas de conservación.

El USDA ha rescindido unas 600 subvenciones por un total de más de $3.000 millones, según la información publicada en el sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El enfoque y los términos utilizados por el USDA para identificar las subvenciones que deben suprimirse no se habían comunicado anteriormente.

La Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en un par de memorandos hechos públicos el 13 de marzo que la revisión de las subvenciones para su posible eliminación ayudó a la agencia a "establecer un retorno a los principios estadounidenses y realinear el enfoque del Departamento hacia sus objetivos originales" de promover la agricultura, garantizar alimentos seguros y proteger los bosques nacionales.

TÉRMINOS COMO "SOCIALMENTE VULNERABLE" Y "PRECIO DEL CARBONO"

Funcionarios de la agencia ordenaron a los responsables de presupuesto y finanzas que identificaran los beneficios que utilizaban los términos "diversidad", "equidad", "inclusión", "DEI", "DEIA", "justicia medioambiental", "productores infrarrepresentados", "comunidades desatendidas", "productores socialmente desfavorecidos" y "socialmente vulnerables (y frases similares)", según un memorando del 6 de febrero visto por Reuters.

El memorando fue enviado por el entonces consejero general en funciones del USDA, Ralph Linden, ahora consejero general adjunto de la agencia, la subdirectora financiera, Lynn Moaney, y el director de presupuesto, John Rapp.

El USDA utiliza el término "agricultores socialmente desfavorecidos" para referirse a los agricultores negros y, en ocasiones, a las mujeres, y hasta julio había priorizado durante décadas la inscripción o reservado fondos para estos agricultores.

El 24 de febrero, Chelsea Cole, responsable de políticas del departamento de asistencia financiera federal en la Oficina del Director Financiero de la agencia, dio instrucciones a los funcionarios para que ampliaran su revisión e incluyeran 16 áreas temáticas y términos de búsqueda relacionados con el cambio climático.

Los temas y términos incluían "modelos climáticos", "análisis del clima y las emisiones", "agricultura climáticamente inteligente y uso de la tierra que no beneficia directamente a los agricultores", "precios del carbono y mecanismos de mercado", "modernización de las energías renovables que no beneficia directamente a los agricultores", "adaptación climática (sic) y planificación de la resiliencia" y "biodiversidad y resiliencia de los ecosistemas en relación con el cambio climático", según muestran los documentos.

Los documentos no dejan claro si se cancelaron todas las subvenciones identificadas o si se tuvieron en cuenta otros factores para las aproximadamente 600 subvenciones canceladas.

Entre los trabajos financiados por las subvenciones canceladas se incluía el apoyo técnico a los agricultores que utilizan prácticas respetuosas con el clima, como la plantación de cultivos de cobertura, la compra de alimentos locales para las escuelas y la mejora de la nutrición de las personas que reciben ayuda alimentaria federal.

"(El proceso de cancelación) ha afectado a organizaciones de todo el país y a su capacidad para crear un sistema alimentario más justo, que apoye a los pequeños agricultores locales y que haga llegar los alimentos a las personas que los necesitan", declaró Holly Bainbridge, abogada de FarmSTAND.

FarmSTAND obtuvo los documentos del USDA en el curso de un litigio contra la agencia por la supresión de subvenciones junto con los grupos jurídicos Earthjustice y Farmers Justice Center. (Reportaje de Leah Douglas en Washington; Editado en español por Juana Casas)