USDA eleva estimación cosecha trigo de Argentina a 24 millones de toneladas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
9 dic (Reuters) - La cosecha de trigo del ciclo 2025/26 de Argentina sería de 24.000.000 de toneladas, desde los 22.000.000 estimados el mes pasado, dijo el martes el Departamento de Agricultura estadounidense.
En su reporte de oferta y demanda mundial de granos de noviembre, el USDA mantuvo sus cálculos para la producción de Argentina de soja y maíz 25/26 en 48.500.000 y 53.000.000 de toneladas, respectivamente.
Argentina es un importante exportador mundial de trigo, el principal de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.
(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)
LA NACION
Más leídas
- 1
“Revancha” con suerte. Misterio sobre el único ganador de más de US$6.000.000 del Quini 6
- 2
Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo
- 3
La tajante reacción de Gisela Dulko ante los rumores de romance con Roberto García Moritán
- 4
Marcos Galperin habló sobre el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con Shein y Temu