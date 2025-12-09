USDA eleva estimación cosecha trigo de Argentina a 24 millones de toneladas

9 dic (Reuters) - La cosecha de trigo del ciclo 2025/26 de Argentina sería de 24.000.000 de toneladas, desde los 22.000.000 estimados el mes pasado, dijo el martes el Departamento de Agricultura estadounidense.

En su reporte de oferta y demanda mundial de granos de noviembre, el USDA mantuvo sus cálculos para la producción de Argentina de soja y maíz 25/26 en 48.500.000 y 53.000.000 de toneladas, respectivamente.

Argentina es un importante exportador mundial de trigo, el principal de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)