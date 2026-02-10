USDA eleva estimación cosecha trigo de Argentina a 27,8 millones de toneladas

10 feb (Reuters) - La cosecha de trigo del ciclo 2025/26 de Argentina fue de 27,8 millones de toneladas, 300.000 toneladas más de lo estimado previamente, dijo el martes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Las tareas de cosecha de trigo en Argentina, un importante exportador global del cereal, finalizaron el mes pasado.

En su reporte de oferta y demanda mundial de granos de febrero, el USDA mantuvo sus previsiones de cosecha para la soja y el maíz 2025/26 de Argentina en 48,5 millones y 53 millones de toneladas, respectivamente. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)