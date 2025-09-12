USDA eleva perspectivas de producción de maíz en EEUU tras alza de acres cosechados

CHICAGO, 12 sep (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó el viernes sus perspectivas de cosecha de maíz en el país, a pesar de recortar su pronóstico de rendimiento, ya que la agencia proyectó mayores acres trillados.

El USDA fijó el rendimiento medio del maíz estadounidense en 2025 en 186,7 bushels por acre (bpa), por debajo de los 188,8 bpa del mes anterior.

Aumentó su estimación de producción a un récord de 16.814 millones de bushels, más que los 16.742 millones del mes anterior.

En cuanto a la soja, el USDA proyectó para 2025 un rendimiento en Estados Unidos de 53,5 bushels por acre, por debajo de los 53,6 bpa del mes anterior.

La producción prevista es de 4301 millones de bushels, frente a los 4292 millones de bushels del mes anterior, ya que el organismo ha aumentado la superficie cosechada.

(Información de Karl Plume en Chicago Editado en español por Javier Leira)