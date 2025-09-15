USDA estudia conceder ayudas económicas a agricultores de EEUU este otoño boreal

Por Leah Douglas

WASHINGTON, 15 sep (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos está trabajando con el Congreso para evaluar si podría ser necesaria ayuda económica para los agricultores del país este otoño boreal, en un contexto de disputas comerciales y cosechas récord, dijo el lunes la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Los agricultores estadounidenses han perdido miles de millones de dólares en ventas de soja a China, ya que el estancamiento de las conversaciones comerciales detiene las exportaciones.

Además, la reciente previsión del USDA de una cosecha récord de maíz probablemente pesará sobre una economía agrícola muy afectada por los bajos precios y el aumento de los costos de fertilizantes y semillas.

"Estamos trabajando con nuestros colegas en el Congreso y vigilando de cerca los mercados a diario para evaluar la cantidad de ayuda adicional que podría ser necesaria este otoño boreal", dijo Rollins en una conferencia de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de Agricultura.

(Reporte de Leah Douglas en Washington; Editado en español por Javier Leira)