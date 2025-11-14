USDA rebaja perspectivas de las cosechas de maíz y soja en EE. UU. y pone fin a la sequía de datos

CHICAGO, 14 nov (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos rebajó el viernes sus perspectivas de cosecha de maíz y soja en Estados Unidos, en las primeras estimaciones oficiales de los dos cultivos más valiosos del país desde mediados de septiembre, antes de que la cosecha hubiera tomado forma.

La falta de datos sobre los cultivos durante el cierre más largo de la historia del gobierno federal de Estados Unidos había llevado a la más amplia gama de estimaciones de los analistas en una década para los rendimientos de maíz y soja, ya que el vacío informativo durante la cosecha y las cruciales negociaciones comerciales distorsionó los mercados de materias primas.

El USDA fijó el rendimiento promedio del maíz estadounidense en 2025 en 186,0 bushels por acre, por debajo de los 186,7 del 12 de septiembre. Asimismo, redujo su estimación de producción a 16.752 millones de bushels, frente a los 16.814 millones del mes anterior.

En cuanto a la soja, el USDA proyectó para 2025 un rendimiento en Estados Unidos de 53,0 bushels por acre, por debajo de los 53,5 bushels por acre de septiembre. La producción se proyectó en 4.253 millones de bushels, por debajo de los 4.301 millones de bushels. (Reporte de P.J. Huffstutter en Chicago, Editado en Español por Manuel Farías)