USDA recorta levemente estimación cosecha trigo de Argentina a 19,7 millones T

BUENOS AIRES, 12 ago (Reuters) - La cosecha de trigo del ciclo 2025/26 de Argentina sería de 19,7 millones de toneladas, 300.000 toneladas menos que lo estimado el mes pasado, dijo el martes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En su reporte de oferta y demanda mundial de granos de agosto, el USDA mantuvo sus previsiones para las cosechas de soja y maíz 2025/26 del país austral en 48,5 millones y 53 millones de toneladas, respectivamente.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un proveedor global clave de trigo. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)