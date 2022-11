Usman Garuba cae en el frustrado duelo español y Juancho Hernangómez sigue ganando relevancia

El ala-pívot Usman Garuba no pudo llevarse la victoria con Houston Rockets en el frustrado duelo español de la jornada NBA con New Orleans Pelicans (119-106), donde Willy Hernangómez no disfrutó de tiempo sobre la pista, mientras que Juancho cayó con Toronto Raptors en casa de Indiana Pacers (118-104).

El manchego dispuso de 23 minutos de participación en los que anotó cuatro puntos -1 de 2 tiros de campo, incluido un triple en su único intento, y 1 de 2 desde la línea de personal-, capturó seis rebotes, recuperó un balón y puso un tapón.

Por contra, el madrileño Willy Hernangómez, con suele ser habitual, no gozó de minutos en pista para tratar de contribuir al triunfo de los de Luisiana (7-6), séptimos del Oeste. Los texanos (2-11), por su parte, siguen hundidos en la última plaza de la misma conferencia.

Por su parte, el mediano de los Hernangómez, Juancho, volvió a tener tiempo en la cancha en la segunda derrota consecutiva de los canadienses (7-7), sextos clasificados de la Conferencia Este. El alero madrileño aportó ocho rebotes y ofreció una asistencia y un robo.

