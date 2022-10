Usman Garuba: "No creo que me haya ido pronto a la NBA"

El ala-p√≠vot espa√Īol de los Houston Rockets, Usman Garuba, est√° "ilusionado" de cara a su segundo a√Īo en la NBA, una liga a la que no cree que haya dado el salto "pronto" y donde tiene como objetivo "entrar en la rotaci√≥n" para ayudar a la franquicia texana "m√°s que a mejorar, a ganar partidos".

"No creo que me haya ido pronto a la NBA y si hubiera podido irme antes lo habr√≠a hecho. Esto es un cambio de liga, es distinto, es donde est√°n los mejores jugadores del mundo y mi ilusi√≥n desde peque√Īo siempre ha sido jugar en la NBA", expres√≥ Garuba en una entrevista a la web de la liga en castellano publicada este jueves.

El exjugador del Real Madrid no esconde que tiene "mucho que mejorar y aprender". "En ello estoy, tengo 20 a√Īos, soy joven y estoy listo para lo que venga, para el error que me pongan y para todo", advirti√≥ tras un primer a√Īo complicado en su franquicia donde apenas pudo jugar por los problemas f√≠sicos y la adaptaci√≥n.

En este sentido, reconoce que le fue "complicado el no poder competir, sobre todo, más allá de lo físico, mentalmente". "El estar lesionado y no poder entrenar en la cancha y ese tipo de cosas, mentalmente me costó más que otras porque tenía muchas cosas en la cabeza", subrayó.

"Esto es algo que he aprendido. He aprendido c√≥mo va esta liga y que las lesiones hay que tomarlas como un punto a favor porque al final tienes que aprovechar ese tiempo para mejorar en lo que puedas f√≠sicamente y en lo que sea. He aprendido mucho de eso. Me ha venido bien, en el mal sentido, para aprender, pero es parte del juego", a√Īadi√≥ Garuba.

Ahora, el de Azuqueca de Henares est√° "muy contento e ilusionado por este a√Īo", que afronta tras proclamarse campe√≥n de Europa, aunque considera que su actuaci√≥n con la selecci√≥n "no" le supuso una liberaci√≥n tras ese a√Īo complejo. "He hecho lo que s√© hacer. He jugado en equipo, he jugado intenso y lo dem√°s ha salido y hemos podido ganar. Personalmente, no he hecho nada especial, puedo dar mucho m√°s", advirti√≥.

El ala-pívot recuerda que hizo "mucho trabajo en verano, ya no solo en la Summer League sino en la selección con los preparadores". "Hemos trabajado muchísimo en el Eurobasket, la gente no sabe cuánto. Ha habido mucho trabajo detrás y este es el principio de intentar mostrar la versión posible de mí", aseguró.

Ahora, con los Rockets, está "estoy entrenando entre ser '4' y '5', haciendo un poco de todo". "Está siendo bastante positivo. Veremos a ver cómo va la temporada, jugaré lo que tenga que jugar. Si me tienen que poner de '4', jugaré al cien por cien, si juego de '5', al cien por cien, ya sea uno, 10 ó 20 minutos, lo que sea", expresó.

En la franquicia texana quiere ser fiel a s√≠ mismo "a nivel individual". "Ser como siempre he sido, jugar como siempre he hecho desde peque√Īo. La clave en el Eurobasket por la que he jugado un poco mejor que otras veces ha sido ser yo mismo, por jugar con intensidad y todo lo dem√°s sale", puntualiz√≥.

"tenemos que pensar en grande"

"También, a nivel individual, entrar en la rotación es desde luego algo que tengo en mente durante todo el verano. Quiero demostrar a mi equipo, a mis entrenadores, a la franquicia que soy un jugador que puedo aportar muchas cosas y ayudar al grupo más que para mejorar, para ganar partidos", agregó Garuba.

El espa√Īol tiene tambi√©n como objetivo "crecer ofensivamente". "Quiero ayudar a mis compa√Īeros a tener situaciones m√°s f√°ciles para meter canasta, y mejorar yo mismo en mi agresividad de cara al aro. Son muchas cosas pendientes que tengo de progresar, es algo en lo que estamos trabajando mucho", coment√≥.

Finalmente, el internacional no ve problemas en tener que jugar de nuevo en la Liga de Desarrollo porque lo aprovechar√° para "mejorar" y "aprender" de cara a hacerse un hueco en los Rockets que este a√Īo tienen "mucha hambre". "M√°s que en mejorar d√≠a a d√≠a, tenemos que pensar en grande. Llegar al 'Play-In' ser√≠a algo especial, pero vamos paso a paso", concluy√≥.

Europa Press