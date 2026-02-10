LA NACION

USTR dice negociaciones del TMEC con México están en marcha, pero que con Canadá son más difíciles

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) - Las negociaciones sobre el acuerdo comercial TMEC están en marcha con México, pero han sido más difíciles con Canadá, dijo el martes el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y añadió que las negociaciones sobre el puente que conecta Detroit y Windsor, Ontario, son independientes.

"Esta negociación es específica para el puente", declaró a Fox Business Network, en referencia al puente internacional Gordie Howe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con impedir la apertura del nuevo puente de US$4.700 millones que conecta Detroit y Windsor, Ontario, en su última salva contra Canadá por cuestiones comerciales. (Reporte de Susan Heavey; edición de Doina Chiacu. Editado en español por Natalia Ramos)

