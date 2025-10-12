USTR dice que China "aplazó" llamada de EE.UU. tras ampliación de controles a la exportación

WASHINGTON, 12 oct (Reuters) - El representante de Comercio Jamison Greer dijo el domingo que Estados Unidos se puso en contacto con China para una llamada telefónica tras el anuncio de que estaba ampliando sus controles de exportación de tierras raras, pero Pekín aplazó.

"Puedo decirles que no se nos notificó y, rápidamente, tan pronto como nos enteramos por fuentes públicas, nos pusimos en contacto con los chinos para tener una llamada telefónica, y se aplazó", dijo Greer a Fox News, al tiempo que calificó la medida de China como "una toma de poder".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el viernes a la decisión de China imponiendo aranceles del 100% a las exportaciones chinas a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de "todo y cualquier software crítico" antes del 1 de noviembre. (Reporte de Jasper Ward; Edición de Mark Porter. Editado en español por Natalia Ramos)