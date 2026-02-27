Usyk se jugará el título de la CMB contra el kickboxer Verhoeven en las pirámides de Egipto

27 feb (Reuters) -

Oleksandr Usyk pondrá en juego su título de peso pesado de la CMB contra el kickboxer neerlandés Rico Verhoeven el 23 de mayo en las pirámides de Giza, en Egipto, anunció el viernes la revista Ring Magazine

El ucraniano ostenta los títulos de la IBF, la WBA y la WBC tras dejar vacante el cinturón de la WBO

El boxeador de 39 años no ha peleado desde que venció al británico Daniel Dubois en el estadio Wembley de Londres en julio

"Respeto su trayectoria (la de Verhoeven), es verdaderamente el 'rey del kickboxing'. Pero esto es boxeo, un deporte diferente, con sus propias reglas y sus propios reyes", dijo Usyk, que tiene un récord de 24-0

"Estoy listo y deseando enfrentarme a él en el ring. Va a ser una experiencia única para los dos, y sé que los aficionados también están emocionados. Se avecina una gran noche"

La pelea "Glory in Giza" se retransmitirá en directo por DAZN

"Pasé 12 años como campeón indiscutido de kickboxing de peso pesado y logré todo lo que me propuse", declaró Verhoeven, de 36 años, a The Ring

"Pero permanecer en la cima durante tanto tiempo no me quitó las ganas, sino que las reforzó. Usyk es el indiscutible del boxeo. Ese es el tipo de reto que me motiva. El indiscutido contra el indiscutido"

Verhoeven ha entrenado en el pasado con el ex campeón Tyson Fury y tuvo un combate profesional en 2014, que ganó por KO. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)