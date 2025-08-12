Utilidad neta de colombiana Celsia se contrae en segundo trimestre
BOGOTÁ, 12 ago (Reuters) - La utilidad neta de la eléctrica colombiana Celsia se contrajo un 32,8% en el segundo trimestre a 65.658 millones de pesos (US$16,2 millones), frente a igual periodo del año pasado, debido a una caída en sus ingresos por menores ventas de energía, informó la compañía.
No obstante, la ganancia neta entre abril y junio superó la del primer trimestre, cuando alcanzó 57.956 millones de pesos.
Los ingresos de Celsia, controlada por el conglomerado industrial Grupo Argos, se desplomaron un 31,6% interanual en el segundo trimestre a 1,31 billones de pesos (US$325,2 millones), precisó Celsia en un comunicado a la Superintendencia Financiera el lunes en la noche.
La disminución de los ingresos estuvo explicada principalmente por menores ventas de energía en bolsa en medio de la recuperación de la oferta hídrica en Colombia, explicó la compañía.
Por su parte, el Ebitda de Celsia disminuyó un 4,7% interanual en el segundo trimestre a 442.437 millones de pesos (US$109,3 millones).
En el acumulado del primer semestre, la utilidad neta de Celsia aumentó un 3,7% a 123.615 millones de pesos (US$30,5 millones), frente al mismo periodo del 2024.
Celsia tiene presencia en Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú y Honduras.
(US$1 = 4045,87 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)
