Utilidad neta de Colombiana Cementos Argos casi se duplica en tercer trimestre

BOGOTÁ, 12 nov (Reuters) - La utilidad neta del colombiano Cementos Argos aumentó un 93,9% interanual en el tercer trimestre a 220.145 millones de pesos (US$58,5 millones), impulsada por mayores ventas y menores gastos financieros y de administración, informó la compañía.

Los ingresos de Cementos Argos subieron un 2,3% interanual a 1,36 billones de pesos (US$363,3 millones) entre julio y septiembre.

Por su parte, el EBITDA repuntó un 18,2% a 374.000 millones de pesos (US$99,4 millones), frente al mismo periodo del año anterior.

"La compañía entregó resultados sólidos, respaldados por una demanda favorable de cemento y una ejecución disciplinada de las iniciativas de eficiencia", explicó la compañía en un comunicado el martes en la noche.

"La recuperación de la industria de cemento, la gestión consistente de precios y las eficiencias operativas permitieron compensar la disminución de los volúmenes de concreto afectada en parte por la decisión estratégica de cambiar el modelo de negocio", agregó.

Los gastos de administración de Cementos Argos -controlado por el conglomerado industrial Grupo Argos- en el tercer trimestre disminuyeron un 14,5% interanual a 108.511 millones de pesos; al tiempo que los gastos financieros se redujeron un 32,7% interanual a 119.534 millones de pesos.

(1 dólar = 3.760,93 pesos)

