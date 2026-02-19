Utilidad neta de colombiano Cementos Argos cae 54,6% en 2025

BOGOTÁ, 18 feb (Reuters) - La utilidad neta de la colombiana Cementos Argos cayó un 54,6% interanual en 2025 a 2,5 billones de pesos (US$682,8 millones), por una disminución del volumen de ventas de concreto, informó la compañía.

En 2024 la utilidad neta de la cementera fue de 5,51 billones de pesos.

En el cuarto trimestre del año pasado, la ganancia neta fue de 7.719 millones de pesos (US$2,10 millones), un incremento de 9,24% en comparación con el mismo periodo de 2024, reportó Cementos Argos el miércoles en la noche a la Superintendencia Financiera.

El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Cementos Argos bajó un leve 1% interanual en 2025 a 1,10 billones de pesos (US$301,8 millones).

Entre octubre y diciembre, el EBITDA fue de 553.690 millones de pesos (US$69,1 millones).

Los ingresos consolidados anuales en 2025 ascendieron a 5,15 billones de pesos (US$1.405 millones), una caída de 2,21% en comparación con 2024.

La cementera, filial del conglomerado industrial Grupo Argos, reportó una contracción del 12% en sus ventas de concreto durante el año pasado "debido principalmente a la desaceleración del segmento de vivienda en Colombia y la transformación del negocio en Panamá a un modelo operado por aliados".

En el cuarto trimestre del año pasado, los ingresos ascendieron a 1,27 billones de pesos (US$347,4 millones), una caída de 2,55% en comparación con el periodo octubre-diciembre de 2024.

Cementos Argos es una multinacional con presencia en 16 países en los que tiene 7 plantas de cemento, 41 de concreto, 10 de agregados, 7 moliendas de clínker, 11 puertos y terminales, casi 603 camiones mezcladores y 4 barcos bajo la modalidad de Time Charter.

Su capacidad instalada total es de 14,4 millones de toneladas de cemento.

(1 dólar = 3.669,21 pesos) (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)