Utilidad neta de colombiano Cementos Argos casi se duplica en el segundo trimestre
- 1 minuto de lectura'
BOGOTÁ, 13 ago (Reuters) - La utilidad neta del colombiano Cementos Argos aumentó un 93,4% interanual en el segundo trimestre a 152.871 millones de pesos (US$38 millones), informó la compañía.
No obstante, los ingresos de Cementos Argos, filial del conglomerado industrial Grupo Argos, se contrajeron un 4,52% entre abril y junio a 1,28 billones de pesos (US$319,3 millones), en comparación con el mismo periodo de 2024, precisó la empresa en un comunicado a la Superintendencia Financiera el martes en la noche.
El EBITDA de la cementera disminuyó un 11,6% interanual en el segundo trimestre a 234.577 millones de pesos (US$58,4 millones).
En el acumulado del primer semestre la ganancia neta de Cementos Argos cayó un 57,8% a 2,27 billones de pesos (US$566,8 millones) en comparación con el mismo periodo de 2024.
Durante el segundo trimestre, Cementos Argos culminó el proceso de escisión de su participación en Grupo SURA, a través de la distribución de 28,4 millones de acciones ordinarias a sus accionistas.
(US$1 = 4017,12 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)
Otras noticias de Finanzas
- 1
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
- 2
La Cicciolina apunta contra el estado italiano porque le bajaron la jubilación
- 3
La encuesta que muestra la mayor preocupación entre los empresarios
- 4
Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial