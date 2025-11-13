Utilidad neta de colombiano Ecopetrol baja en el tercer trimestre

LA NACION

BOGOTÁ, 13 nov (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol bajó un 29,8% interanual en el tercer trimestre a 2,56 billones de pesos (US$689 millones), informó el jueves el conglomerado.

No obstante, la ganancia entre julio y septiembre fue superior a la reportada en el trimestre entre abril y junio, de 1,8 billones de pesos.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del conglomerado disminuyó un 11,8% interanual a 12,3 billones de pesos (US$3.315 millones) en el trimestre.

Por su parte, los ingresos por ventas de Ecopetrol, controlado mayoritariamente por el Estado colombiano, disminuyeron un 13,8% a 29,8 billones de pesos.

(1 dólar = 3.719,71 pesos colombianos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)

