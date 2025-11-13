Utilidad neta de colombiano Ecopetrol baja en el tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
BOGOTÁ, 13 nov (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol bajó un 29,8% interanual en el tercer trimestre a 2,56 billones de pesos (US$689 millones), informó el jueves el conglomerado.
No obstante, la ganancia entre julio y septiembre fue superior a la reportada en el trimestre entre abril y junio, de 1,8 billones de pesos.
El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del conglomerado disminuyó un 11,8% interanual a 12,3 billones de pesos (US$3.315 millones) en el trimestre.
Por su parte, los ingresos por ventas de Ecopetrol, controlado mayoritariamente por el Estado colombiano, disminuyeron un 13,8% a 29,8 billones de pesos.
(1 dólar = 3.719,71 pesos colombianos)
(Reporte de Nelson Bocanegra)
- 1
“Megacampaña”: confirmaron que la Argentina tendrá la mayor cosecha de trigo de la historia
- 2
Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
- 3
Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños: “No tienen que alejarnos de toda nuestra familia”
- 4
El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa sobre cómo fue reconocer el cuerpo de su hijo