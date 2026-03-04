Utilidad neta de colombiano Ecopetrol cae 44,8% en 2025

BOGOTÁ, 4 mar (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano ‌Ecopetrol se desplomó ‌un ⁠44,8% interanual en 2025 a 5,11 billones de pesos (1.347,6 millones de dólares), impactada por la caída de los ​precios internacionales del ⁠petróleo, ⁠la tasa de cambio y unas menores ventas, informó el miércoles ​el conglomerado.

La ganancia neta de la petrolera, controlada en ‌un 88,5% de su participación accionaria por ​el Estado colombiano, se ​comparó con una de 9,27 billones de pesos en 2024.

Los ingresos por ventas de Ecopetrol bajaron un 12,4% interanual en 2025 a 71 billones de pesos (18.709,5 millones de dólares), precisó el grupo en un comunicado.

El ​EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) bajó un 23% a 23,9 billones ⁠de pesos (6.298,9 millones de dólares) el año pasado en comparación con 2024.

"Durante 2025 operamos ‌en entornos desafiantes, marcados por la volatilidad del mercado y pudimos reaccionar de manera oportuna ante eventos externos, fuera de nuestro control", dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en un comunicado.

Durante 2025 la producción de Ecopetrol alcanzó 745.300 barriles de petróleo equivalentes por día, ‌un leve 0,1% por debajo de la del año previo.

Solo en el ⁠cuarto trimestre del año pasado, la utilidad neta bajó un ‌58% interanual a 801.000 millones de pesos (210,9 millones de ⁠dólares).

Ecopetrol cerró 2025 con una caja ⁠de 12,7 billones de pesos (3.346,2 millones de dólares) y ejecutó inversiones por 6.255 millones de dólares.

La empresa reportó la perforación de 16 pozos durante el año pasado, de los cuales siete fueron ‌declarados exitosos.

La compañía anunció en ​noviembre un plan de inversiones en un rango de entre 22 y 27 billones de pesos (entre 5.793 y 7.109,6 millones de dólares) para 2026.

(1 dólar = 3.797,64 pesos ‌colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)