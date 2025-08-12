Utilidad neta de colombiano Ecopetrol cae casi a la mitad en segundo trimestre

BOGOTÁ, 12 ago (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol cayó un 46,4% interanual en el segundo trimestre a 1,8 billones de pesos (US$447,6 millones), informó el martes el conglomerado.

La ganancia neta entre abril y junio de Ecopetrol, controlada en un 88,5% por el Estado colombiano, fue también inferior a la que arrojó en el primer trimestre, de 3,12 billones de pesos.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) bajó un 20,8% a 11,1 billones de pesos (US$2752 millones), precisó Ecopetrol en un comunicado.

Los ingresos por ventas disminuyeron un 9,1% a 29,7 billones de pesos (US$7333 millones).

Mientras, la producción de Ecopetrol en el segundo trimestre disminuyó un 0,5% a 755.500 barriles de petróleo equivalentes por día, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el acumulado del primer semestre, la utilidad neta de Ecopetrol cayó un 33,2% a 4,9 billones de pesos (US$1220 millones), frente al mismo periodo del 2024.

Al cierre del segundo trimestre Ecopetrol perforó 6 pozos exploratorios frente a los 10 planeados para el año. De ellos, 2 fueron exitosos (Sirius-2 ST2 y Currucutú-1), 2 se encuentran en evaluación (Toritos Oeste-1 y Toritos Sur-3) y 2 no presentaron manifestaciones comerciales de hidrocarburos (Andina Este-1 y Buena Suerte-1).

Ecopetrol cerró el segundo trimestre con una caja de 13,1 billones de pesos (US$3237 millones) y ejecutó inversiones por US$2582 millones.

(US$1 = 4045,87 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosra)