Utilidad neta de colombiano Ecopetrol cae en cuarto trimestre
BOGOTÁ, 4 mar (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol bajó un 58% interanual en el cuarto trimestre de 2025 a 801.000 millones de pesos (210,9 millones de dólares), informó el miércoles el conglomerado.
El EBITDA de Ecopetrol (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) disminuyó un 31,2% interanual a 4,55 billones de pesos (1.200,4 millones de dólares) entre octubre y diciembre.
Los ingresos por ventas del conglomerado, controlado mayoritariamente por el Estado colombiano, bajaron un 15,8% a 17,1 billones de pesos (4.520,7 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2025.
(1 dólar = 3.797,64 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)