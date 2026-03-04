Utilidad neta de colombiano ecopetrol cae en cuarto trimestre

BOGOTÁ, 4 mar (Reuters) - La ‌utilidad neta ‌del ⁠grupo energético colombiano Ecopetrol bajó ​un ⁠58% interanual en ⁠el cuarto trimestre ​de 2025 a ‌801.000 millones de ​pesos (210,9 ​millones de dólares), informó el miércoles el conglomerado.

El EBITDA de Ecopetrol (ganancias antes ​de intereses, impuestos, depreciación y ⁠amortización) disminuyó un 31,2% interanual ‌a 4,55 billones de pesos (1.200,4 millones de dólares) entre octubre y diciembre.

Los ingresos por ‌ventas del conglomerado, controlado mayoritariamente por ⁠el Estado ‌colombiano, bajaron un ⁠15,8% ⁠a 17,1 billones de pesos (4.520,7 millones de dólares) en el cuarto trimestre de ‌2025.

(1 ​dólar = 3.797,64 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por ‌Luis Jaime Acosta)