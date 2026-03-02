Utilidad neta de colombiano Grupo Argos cae en 2025 por efecto de eventos no recurrentes

BOGOTÁ, 2 mar (Reuters) - La utilidad neta del colombiano Grupo Argos se contrajo un 38% interanual en 2025 a 2,81 billones de pesos (US$746 millones), informó el lunes el mayor conglomerado industrial del país.

Grupo Argos explicó que la disminución de la ganancia estuvo afectada por varios eventos no recurrentes, como la utilidad extraordinaria que obtuvo en 2024 por la combinación de activos de Cementos Argos USA y Summit Materials, así como los réditos obtenidos de la escisión con Grupo SURA.

Pero excluyendo los ingresos no recurrentes de 2024, durante 2025 la utilidad neta consolidada de Grupo Argos fue de 1,1 billones de pesos (US$292 millones), 3,4 veces la del 2024.

Mientras, el EBITDA creció un 16% interanual al excluir los ingresos no recurrentes, precisó la firma en un comunicado.

Los ingresos del conglomerado para todo el año se contrajeron un 7% interanual a 11,7 billones de pesos (US$3.106 millones).

Por su parte, el EBITDA del grupo -con negocios en los sectores de energía, cementos y aeropuertos-, aumentó un 10% interanual a 2,94 billones de pesos (US$780,6 millones) en el último trimestre del año.

"El 2025 fue un año excepcional para Grupo Argos en el que logramos ejecutar el proyecto de escisión para enfocar y simplificar la estructura societaria, revelar y distribuir valor a nuestros accionistas y monetizar la inversión que durante 20 años tuvo la organización en Estados Unidos", dijo Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, citado en el comunicado.

"Queda una compañía que gestiona una base robusta de activos en infraestructura y materiales de construcción por 16,8 billones de pesos y que cuenta con un portafolio de proyectos cercano a 40 billones de pesos para capitalizar la demanda creciente por estos sectores a lo largo de toda su huella geográfica", explicó el directivo, quien se retira a partir de abril al cumplir su edad de pensión.

Solo en el cuarto trimestre de 2025, la utilidad neta de Grupo Argos se contrajo un 29% interanual a 166.000 millones de pesos (US$44 millones).

Excluyendo los eventos no recurrentes, la firma anotó una ganancia neta de 179.000 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, frente a una pérdida de 3.000 millones de pesos en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos de Grupo Argos en el periodo octubre-diciembre cayeron un 22% a 2,81 billones de pesos (US$746 millones), en tanto que el EBITDA aumentó un 10% interanual a 634.000 millones de pesos (US$168,3 millones).

El nuevo presidente de Grupo Argos será Juan Esteban Calle, quien actualmente dirige Cementos Argos.

En tanto, Grupo Argos informó que propondrá un dividendo ordinario total de 750 por cada acción ordinaria y preferencial, pagaderos en abril, julio y octubre de 2026 y enero de 2027.

(1 dólar = 3.766,30 pesos) (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)