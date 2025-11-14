Utilidad neta de colombiano Grupo Argos casi se cuadruplica en tercer trimestre

BOGOTÁ, 14 nov (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Argos, el mayor conglomerado industrial de Colombia, creció casi cuatro veces en el tercer trimestre a 1,42 billones de pesos (US$381,4 millones), frente al mismo periodo del año pasado, informó el viernes la firma.

La ganancia se comparó con una de 332.000 millones de pesos entre julio y septiembre del 2024, precisó el conglomerado en un comunicado.

El resultado estuvo explicado por ingresos no recurrentes producto de la desinversión de Grupo Argos en el holding de inversiones Grupo SURA tras la escisión de sus participaciones cruzadas.

Si se excluyen las operaciones no recurrentes, la ganancia neta de Grupo Argos entre julio y septiembre subió un 154% interanual a 214.000 millones de pesos.

Los ingresos de Grupo Argos subieron un 13,5% interanual en el tercer trimestre a 3,34 billones de pesos (US$898,7 millones).

El EBITDA de Argos, con negocios en los sectores de energía, cementos y aeropuertos, aumentó un 10,1% interanual a 850.000 millones de pesos (US$228,5 millones).

Argos explicó que a los ingresos no recurrentes en 2025 por la desinversión en Grupo SURA, se sumó la utilidad por la venta de Summit Materials, así como un deterioro contable en los activos de Cementos Argos en Puerto Rico.

Asimismo, en 2024 se dio una utilidad por la combinación de activos de Cementos Argos USA y Summit Materials y por el intercambio de Nutresa.

En el acumulado entre enero y septiembre, la utilidad neta de Grupo Argos se contrajo un 38,7% a 2,64 billones de pesos (US$710,8 millones), contra una de 7,34 billones de pesos en el mismo tramo del 2024.

Pero excluyendo los ingresos no recurrentes, la ganancia neta del conglomerado en los primeros nueve meses se disparó un 363,1% interanual a 402.000 millones de pesos.

(1 dólar = 3.719,60 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra)