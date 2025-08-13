Utilidad neta de colombiano Grupo Aval más que se duplica en segundo trimestre

BOGOTÁ, 12 ago (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, aumentó un 142,2% en el segundo trimestre a 494.900 millones de pesos (US$122,3 millones), frente a igual periodo del año pasado, informó el grupo.

La ganancia neta del conglomerado financiero equivalió a 20,8 pesos por acción entre abril y junio.

En tanto, la utilidad neta de Grupo Aval del segundo trimestre representó un incremento del 36,9% si se compara con el primer trimestre, precisó el conglomerado en un comunicado a la Superintendencia Financiera.

No obstante, los ingresos de Grupo Aval decrecieron un 7,2% interanual en el segundo trimestre a 6,72 billones de pesos (US$1660 millones).

La cartera bruta subió un 3,2% interanual en el segundo trimestre a 199,4 billones de pesos (US$49.284 millones).

Grupo Aval está conformado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, el fondo privado de pensiones y cesantías Porvenir y el holding de inversiones Corficolombiana.

(1 dólar = 4045,87 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra)