Utilidad neta de colombiano Grupo Aval repunta en el tercer trimestre

BOGOTÁ, 12 nov (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, repuntó un 25,3% interanual en el tercer trimestre a 521.000 millones de pesos (US$140 millones), informó el miércoles el grupo.

El beneficio neto entre julio y septiembre equivalió a 21,9 pesos por acción.

Grupo Aval explicó que la ganancia neta del conglomerado en el tercer trimestre superó en un 5,3% a la que obtuvo en el segundo trimestre.

La cartera bruta del grupo, controlado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, aumentó un 4,6% interanual en el tercer trimestre a 203,4 billones de pesos (US$54.681 millones).

Mientras, los depósitos consolidados subieron un 8,5% entre julio y septiembre a 212,6 billones de pesos (US$57.154 millones).

"Los resultados del tercer trimestre incorporan una tendencia positiva en el segmento bancario (NIM, calidad de cartera y costo de riesgo), junto con un desempeño positivo del sector de administración de fondos de pensiones y cesantías", explicó Aval en un comunicado.

Grupo Aval está conformado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, el fondo de pensiones Porvenir, la corporación financiera Corfi, así como por Aval Fiduciaria, Aval Casa de Bolsa y Aval Banca de Inversión, y por Multibank en Panamá.

(1 dólar = 3.719,71 pesos)

