Utilidad neta de colombiano Grupo Aval se dispara en 2025

BOGOTÁ, 26 feb (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Aval, el mayor ‌conglomerado financiero de ‌Colombia, ⁠se disparó un 70% interanual en 2025 a 1,7 billones de pesos (464,9 millones de dólares), impulsada por ​un ⁠crecimiento ⁠en los depósitos y en la cartera, informó el jueves la ​firma.

Solo en el cuarto trimestre, la ganancia neta ‌de Grupo Aval repuntó un 18,2% interanual ​a 638.700 millones de ​pesos (172,4 millones de dólares).

El conglomerado, controlado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, terminó 2025 con una cartera bruta de 190,9 billones de pesos, un aumento de 4,6% en comparación con ​2024 y de un 4,6% interanual para el cuarto trimestre.

En tanto, los depósitos ⁠cerraron el año en 207,4 billones de pesos, con un aumento interanual de ‌11,2% para 2025 y de un 3,6% para el periodo entre octubre y diciembre.

Al cierre del año pasado, Grupo Aval alcanzó una participación total de mercado de 25%.

"En 2026 seguiremos ofreciendo productos nuevos e innovadores. Además, durante este año esperamos ‌ver un aumento en la eficiencia gracias a las iniciativas de servicios compartidos ⁠e integración de TI, así como al fortalecimiento ‌de las estructuras corporativas unificadas del centro de ⁠clientes", dijo la presidenta de Grupo Aval, ⁠María Lorena Gutiérrez, en una llamada con inversionistas.

Grupo Aval está integrado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, el fondo privado de pensiones y cesantías ‌Porvenir, el holding de ​inversiones Corficolombiana, Aval Fiduciaria, Aval Casa de Bolsa y Aval Banca de Inversión.

Adicionalmente, está presente en Panamá a través de la operación de Multibank.

(1 dólar = 3.703,69 pesos) (Reporte ‌de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)