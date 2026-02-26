Utilidad neta de colombiano Grupo Aval se dispara en 2025
BOGOTÁ, 26 feb (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, se disparó un 70% interanual en 2025 a 1,7 billones de pesos (464,9 millones de dólares), impulsada por un crecimiento en los depósitos y en la cartera, informó el jueves la firma.
Solo en el cuarto trimestre, la ganancia neta de Grupo Aval repuntó un 18,2% interanual a 638.700 millones de pesos (172,4 millones de dólares).
El conglomerado, controlado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, terminó 2025 con una cartera bruta de 190,9 billones de pesos, un aumento de 4,6% en comparación con 2024 y de un 4,6% interanual para el cuarto trimestre.
En tanto, los depósitos cerraron el año en 207,4 billones de pesos, con un aumento interanual de 11,2% para 2025 y de un 3,6% para el periodo entre octubre y diciembre.
Al cierre del año pasado, Grupo Aval alcanzó una participación total de mercado de 25%.
"En 2026 seguiremos ofreciendo productos nuevos e innovadores. Además, durante este año esperamos ver un aumento en la eficiencia gracias a las iniciativas de servicios compartidos e integración de TI, así como al fortalecimiento de las estructuras corporativas unificadas del centro de clientes", dijo la presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, en una llamada con inversionistas.
Grupo Aval está integrado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, el fondo privado de pensiones y cesantías Porvenir, el holding de inversiones Corficolombiana, Aval Fiduciaria, Aval Casa de Bolsa y Aval Banca de Inversión.
Adicionalmente, está presente en Panamá a través de la operación de Multibank.
(1 dólar = 3.703,69 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)