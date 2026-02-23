Utilidad neta de colombiano Grupo Cibest (antes Bancolombia) cae en 2025, arroja pérdida en cuarto trimestre

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 23 feb (Reuters) - La utilidad neta del colombiano Grupo Cibest disminuyó un 39% durante 2025 a 3,82 billones de pesos (1.034 millones de dólares), frente al año previo, debido principalmente al efecto derivado de un acuerdo de venta de su filial panameña Banistmo a Inversiones Cuscatlán Centroamérica, informó el lunes la entidad.

La ganancia neta de Cibest (anteriormente conocido como Bancolombia) se comparó con una de 6,26 billones de pesos generada en 2024.

El pasado 18 de diciembre, Cibest anunció que acordó vender Banistmo a Inversiones Cuscatlán Centroamérica, en una operación que se cerrará en los próximos meses, aunque no suministró el valor de la transacción.

"Como resultado, Banistmo S.A. debe clasificarse como un Activo Mantenido para la venta, de conformidad con la NIIF 5 – Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, y dado que constituye una importante línea de negocio se presenta como una Operación Discontinua", indicó Cibest en un comunicado.

En el acumulado del 2025 la cartera neta de crédito disminuyó un 7,66% interanual a 243,1 billones de pesos, en tanto que los ingresos por intereses bajaron un 4,16% a 31,48 billones de pesos.

Solo en el cuarto trimestre, Cibest arrojó una pérdida neta de 1,85 billones de pesos (501,7 millones de dólares), en comparación con una utilidad neta de 1,66 billones de pesos (450,5 millones de dólares).

"En virtud al deterioro del crédito mercantil asociado a Banistmo, por un valor de 3,4 billones de pesos, derivado de dicho acuerdo de venta (de Banistmo), en el cuarto trimestre se registró una pérdida neta de COP 1,8 billones de pesos", explicó el comunicado. "Al excluir el impacto de dicho acuerdo de venta, la utilidad decreció 25,23% frente al tercer trimestre de 2025 e incrementó 16,09% frente al año 2024".

En abril del año pasado los accionistas del conglomerado financiero aprobaron la creación del Grupo Cibest surgido como la matriz de Bancolombia y de todos los negocios financieros y no financieros que actualmente hacen parte del conglomerado.

(1 dólar = 3.691,34 pesos)

(Nelson Bocanegra)