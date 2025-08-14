Utilidad neta de colombiano Grupo Sura más que se duplica en el segundo trimestre

BOGOTÁ, 14 ago (Reuters) - La utilidad neta del holding colombiano de inversiones Grupo Sura aumentó un 116,9% interanual en el segundo trimestre a 701.805 millones de pesos (US$174,5 millones), informó el jueves la compañía.

La ganancia neta del segundo trimestre estuvo por encima de los 518.957 millones de pesos que logró en el primer trimestre del año.

En el acumulado del primer semestre, la utilidad neta de Grupo Sura subió un 33,5% interanual a 1,2 billones de pesos (US$303,4 millones), precisó el conglomerado en un comunicado.

En la primera mitad del año los ingresos totales de Grupo Sura, conformado por empresas del sector financiero, de seguros y de la industria, subieron un 4,7% interanual a 14,7 billones de pesos (US$3656 millones), impulsados principalmente por el crecimiento en primas de Suramericana, mayores ingresos por comisiones de Sura Asset Management y el incremento del aporte dado por Grupo Cibest.

A finales de junio Grupo Sura anunció que la Superintendencia Financiera autorizó su escisión parcial por absorción con Grupo Argos y Cementos Argos, aprobada en marzo de 2025 por las asambleas de accionistas y tenedores de bonos de las tres empresas.

Las escisiones implican las transferencias de patrimonios con el que se reorganizarán las estructuras accionarias con el propósito de que sean firmas independientes, poniendo fin a un cruce societario de más de cuatro décadas, en busca de atraer más capital e inversionistas.

(1 dólar = 4020,64 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra)