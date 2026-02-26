Utilidad neta de colombiano Grupo SURA sube en el acumulado del 2025, pero cae en 4to trimestre

BOGOTÁ, 26 feb (Reuters) - La utilidad neta del holding colombiano de inversiones Grupo SURA aumentó un 39,9% interanual durante el 2025, a 2,32 billones de pesos (US$627,4 millones) aunque anotó una caída durante el cuarto trimestre, reveló el jueves el conglomerado.

En el acumulado del año pasado, los ingresos totales de Grupo SURA aumentaron un 4,1% interanual a 29,6 billones de pesos.

"La utilidad neta controladora proforma alcanzó el guidance más reciente presentado al mercado", precisó Grupo SURA en un comunicado a la Superintendencia Financiera.

Solo en el cuarto trimestre, la ganancia neta de Grupo SURA se contrajo un 3,6% interanual a 236.642 millones de pesos (US$63,9 millones).

Los ingresos totales del conglomerado disminuyeron un 0,9% interanual en el periodo entre octubre y diciembre a 7,1 billones de pesos (US$1.917 millones).

"Esta disminución se explica principalmente por el incremento del salario mínimo en Colombia, país donde la normativa establece que ninguna mesada pensional puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente", indicó Grupo SURA.

(1 dólar = 3.703,69 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra)