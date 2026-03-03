Utilidad neta de colombiano ISA cae 14% en 2025 por efecto de eventos no recurrentes

BOGOTÁ, 3 mar (Reuters) - La utilidad neta del conglomerado empresarial colombiano ISA se contrajo un 14% interanual en 2025 a 2,4 billones de pesos (US$636,8 millones), impactada principalmente por varios eventos no recurrentes, informó la firma.

El EBITDA de ISA en 2025 cayó un 11% interanual a 8,68 billones de pesos (US$2.303 millones), precisó el conglomerado en un comunicado el lunes por la noche.

"Estos resultados se vieron impactados por hechos extraordinarios: en 2024, se dio la revisión tarifaria periódica en Brasil, el ajuste del mantenimiento mayor en Perú y la provisión de A-ire en Colombia, que significaron 186.000 millones de pesos más de utilidad neta", explicó ISA.

"En 2025, la utilidad tuvo una reducción por 344.000 millones de pesos por dos eventos: un ajuste en la fórmula de actualización del componente financiero de los activos de la Red Básica del Sistema Existente (RBSE) en Brasil (140.000 millones de pesos), y el incremento en la provisión de cartera de Air-e (204.000 millones de pesos) en Colombia", agregó.

La empresa aseguró que, sin considerar estos eventos, la utilidad neta habría aumentado un 5% frente al año anterior.

Los ingresos operacionales de ISA subieron un 1% interanual en 2025 a 16 billones de pesos (US$4.245 millones).

Solo en el cuarto trimestre, la utilidad neta de ISA, controlada por el conglomerado energético colombiano Ecopetrol, disminuyó un punto porcentual a 571.000 millones de pesos (US$151,5 millones), frente al mismo periodo de 2024.

ISA, con negocios de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Centroamérica y Argentina a través de 51 filiales y subsidiarias, precisó que para los próximos cinco años ejecutará inversiones por 25,5 billones de pesos (US$6.766 millones).

El pasado 27 de febrero, la junta directiva de ISA suspendió de la presidencia de la empresa a Jorge Andrés Carrillo mientras queda en firme una sentencia emitida por el Consejo de Estado mediante la que se declaró la nulidad de su elección.

(1 dólar = 3.768,73 pesos) (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)