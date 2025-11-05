Utilidad neta de conglomerado Colombiano ISA cae en el tercer trimestre por impacto de eventos no recurrentes

BOGOTÁ, 5 nov (Reuters) - El conglomerado empresarial colombiano ISA reportó que su utilidad neta del tercer trimestre cayó un 21% interanual a 700.000 millones de pesos (US$180,8 millones), afectado por varios eventos no recurrentes.

La ganancia neta de ISA, controlada por el conglomerado energético colombiano Ecopetrol, estuvo impactada por la provisión de cartera de la empresa Air-e, así como la revisión tarifaria periódica en Brasil y el ajuste en la provisión de mantenimientos mayores de Perú, explicó la firma en un comunicado el martes en la noche.

Sin el efecto de los eventos extraordinarios y no recurrentes, la utilidad neta crecería un 13% interanual, explicó ISA.

Por su parte, el EBITDA del conglomerado entre julio y septiembre cayó un 18% interanual a 2,5 billones de pesos (US$645,6 millones). Sin los eventos no recurrentes el EBITDA subiría un 25% interanual.

ISA posee negocios de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Centroamérica y Argentina a través de 51 filiales y subsidiarias.

En el acumulado entre enero y septiembre, la utilidad neta de ISA se contrajo un 17% interanual a 1,9 billones de pesos; al tiempo que el EBITDA cerró en 6,6 billones de pesos, con una disminución del 13% interanual.

En los primeros nueve meses del año ISA realizó inversiones por 4,4 billones de pesos (US$1.136 millones), un 38% superior al mismo periodo del 2024.

ISA precisó que tiene inversiones proyectadas para los próximos cinco años por 31,1 billones de pesos (US$8.031 millones), con las que se sumarán cerca de 5.153 kilómetros de línea y 296 kilómetros de vías a la infraestructura actual.

(1 dólar = 3.872,47 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)