LA NACION

Utilidad neta de conglomerado Colombiano ISA cae en el tercer trimestre por impacto de eventos no recurrentes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Utilidad neta de conglomerado Colombiano ISA cae en el tercer trimestre por impacto de eventos no recurrentes
Utilidad neta de conglomerado Colombiano ISA cae en el tercer trimestre por impacto de eventos no recurrentes

BOGOTÁ, 5 nov (Reuters) - El conglomerado empresarial colombiano ISA reportó que su utilidad neta del tercer trimestre cayó un 21% interanual a 700.000 millones de pesos (US$180,8 millones), afectado por varios eventos no recurrentes.

La ganancia neta de ISA, controlada por el conglomerado energético colombiano Ecopetrol, estuvo impactada por la provisión de cartera de la empresa Air-e, así como la revisión tarifaria periódica en Brasil y el ajuste en la provisión de mantenimientos mayores de Perú, explicó la firma en un comunicado el martes en la noche.

Sin el efecto de los eventos extraordinarios y no recurrentes, la utilidad neta crecería un 13% interanual, explicó ISA.

Por su parte, el EBITDA del conglomerado entre julio y septiembre cayó un 18% interanual a 2,5 billones de pesos (US$645,6 millones). Sin los eventos no recurrentes el EBITDA subiría un 25% interanual.

ISA posee negocios de energía, vías y telecomunicaciones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Centroamérica y Argentina a través de 51 filiales y subsidiarias.

En el acumulado entre enero y septiembre, la utilidad neta de ISA se contrajo un 17% interanual a 1,9 billones de pesos; al tiempo que el EBITDA cerró en 6,6 billones de pesos, con una disminución del 13% interanual.

En los primeros nueve meses del año ISA realizó inversiones por 4,4 billones de pesos (US$1.136 millones), un 38% superior al mismo periodo del 2024.

ISA precisó que tiene inversiones proyectadas para los próximos cinco años por 31,1 billones de pesos (US$8.031 millones), con las que se sumarán cerca de 5.153 kilómetros de línea y 296 kilómetros de vías a la infraestructura actual.

(1 dólar = 3.872,47 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)

LA NACION
Más leídas
  1. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    1

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  2. La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
    2

    La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros

  3. Mac Allister, un crack para vencer al inexpugnable Courtois, en un Liverpool que despertó ante Real Madrid
    3

    Champions League: Mac Allister, un crack para derribar al inexpugnable Courtois, en un Liverpool que se despertó

  4. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    4

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

Cargando banners ...