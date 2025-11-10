Utilidad neta de eléctrica colombiana Celsia se contrae en tercer trimestre, pero EBITDA mejora

BOGOTÁ, 10 nov (Reuters) - La utilidad neta de la eléctrica colombiana Celsia cayó un 20,7% en el tercer trimestre a 58.963 millones de pesos (US$15,6 millones), frente a igual periodo del año pasado, informó el lunes la compañía.

Los ingresos de Celsia, controlada por el conglomerado industrial Grupo Argos, se contrajeron un 7,9% interanual a 1,29 billones de pesos (US$343,3 millones) entre julio y septiembre.

"Los ingresos presentan una reducción esperada tras el retorno a condiciones normales del mercado eléctrico después del fenómeno (climático) de El Niño", explicó Celsia en un comunicado.

No obstante, el EBITDA de la compañía, que tiene operaciones en Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y Honduras, repuntó un 10,4% interanual a 380.988 millones de pesos en el tercer trimestre del año.

"La disminución en los ingresos consolidados por menores ventas en bolsa a un precio más bajo que los del año anterior durante la sequía de El Niño fue compensada por eficiencias operativas que permitieron disminuir costos y gastos de la compañía reflejándose en un incremento en el Ebitda y margen Ebitda", explicó la empresa.

Celsia comentó que la acción de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia acumula una valorización del 32% en lo corrido del 2025.

(1 dólar = 3.779,20 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)