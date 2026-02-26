Utilidad neta de Geopark cae en 2025, pero sube en cuarto trimestre

BOGOTÁ, 25 feb (Reuters) - La utilidad neta de la compañía energética GeoPark cayó un 48,4% interanual en 2025 a 49,7 millones de dólares, principalmente por menores precios y producción de crudo, informó el miércoles la compañía.

La ganancia neta se comparó con una de 96,4 millones de dólares en 2024.

Los ingresos totales para el año completo disminuyeron un 25,5% a 492,5 millones de dólares, desde los 660,8 millones de dólares que obtuvo la empresa en 2024.

El EBITDA ajustado de GeoPark cayó un 33,5% a 277,1 millones de dólares en 2025, en comparación con los 416,9 millones de dólares reportados el año previo.

"Los resultados del año completo 2025 reflejan principalmente menores precios realizados y, en menor medida, una menor producción promedio", precisó GeoPark en un comunicado.

"En este contexto, GeoPark cumplió o superó todas las métricas clave de su guía 2025, incluyendo producción, costos operacionales y gastos de capital", agregó.

La producción promedio de la compañía alcanzó 28.233 barriles de petróleo promedio equivalente (boepd) en 2025, por encima del rango superior de la guía de 26.000–28.000 boepd, aunque inferior a los 33.937 boepd que alcanzó en 2024.

No obstante, solo en el cuarto trimestre, la utilidad neta de GeoPark más que se duplicó a 31,1 millones de dólares, desde los 15,3 millones de dólares en igual periodo de 2024.

El EBITDA ajustado en el periodo entre octubre y diciembre del 2025 cayó un 40,4% a 46,3 millones de dólares, contra uno de 77,7 millones de dólares en el mismo tramo del año previo.

"El desempeño del cuarto trimestre estuvo impactado por factores puntuales no recurrentes, incluyendo volúmenes de ventas diferidos que se espera se materialicen en el primer trimestre del 2026, ajustes en gastos de venta relacionados con logística, y costos de puesta en marcha y de cierre de año asociados con la actividad de Vaca Muerta", explicó GeoPark.

La petrolera ejecutó 16 pozos perforados y completados en 2025.

"GeoPark (...) cerró la adquisición de dos bloques de alta calidad en Vaca Muerta en octubre de 2025 e inició y avanzó negociaciones que permitieron a la compañía acordar, en enero de 2026, la adquisición de los activos upstream en Colombia de Frontera Energy", indicó la compañía.

"En conjunto, estas transacciones transforman la opcionalidad del portafolio y fortalecen de manera significativa la escala, la base de reservas y la capacidad de generación de flujo de caja a largo plazo", concluyó.

(Reporte de Nelson Bocanegra)