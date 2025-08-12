Utilidad neta de la colombiana Ecopetrol cae casi a la mitad en el segundo trimestre

BOGOTÁ, 12 ago (Reuters) - La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol cayó un 46,4% interanual en el segundo trimestre a 1,8 billones de pesos (US$447,6 millones), informó el martes el conglomerado.

La ganancia neta entre abril y junio de Ecopetrol, controlada en un 88,5% por el Estado colombiano, fue también inferior a la que arrojó en el primer trimestre, de 3,12 billones de pesos.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) bajó un 20,8% a 11,1 billones de pesos (US$2752 millones).

Los ingresos por ventas disminuyeron un 9,1% a 29,7 billones de pesos (US$7333 millones).

(1 dólar = 4045,87 pesos colombianos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosra)