Utilidad neta de la colombiana Nutresa sube 18,1% en el tercer trimestre

BOGOTÁ, 30 oct (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Nutresa, el mayor productor de alimentos procesados de Colombia, aumentó un 18,1% en el tercer trimestre, a 254.460 millones de pesos (US$65,5 millones), frente a igual periodo del año pasado, informó el jueves el conglomerado.

Nutresa, controlado por el magnate Jaime Gilinski, reportó un incremento de 13,8% interanual de sus ingresos operacionales a 2,1 billones de pesos (US$540,3 millones).

"Este crecimiento está soportado por una dinámica comercial positiva tanto a nivel local, como en los principales mercados de la región. La compañía ha capitalizado la fortaleza de sus marcas y la eficiencia de su red de distribución", dijo Nutresa en el comunicado.

"Se destacan los crecimientos de los negocios de Café, Chocolates, Restaurantes y Galletas", agregó.

El ebitda repuntó un 40,5% interanual entre julio y septiembre, a 846.816 millones de pesos.

En el acumulado entre enero y septiembre, la utilidad neta de Nutresa repuntó un 66,9%, a 963.668 millones de pesos (millones de dólares), frente a igual tramo del año pasado.

(US$1 = 3885,29 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)