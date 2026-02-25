Utilidad neta de unidad en Colombia de italiana Enel repunta 34,9% en 2025 y ejecuta inversión récord

BOGOTÁ, 25 feb (Reuters) - La utilidad neta de la unidad en Colombia de la italiana Enel aumentó un 34,9% interanual a 3,18 billones de pesos (US$859,5 millones) en 2025, año en que ejecutó un monto récord de inversiones, informó la compañía.

La utilidad neta incluye las filiales de Colombia y Centroamérica, así como las compañías en las que Enel Colombia posee inversiones como asociadas, precisó la firma en un comunicado.

El EBITDA de Enel el año pasado repuntó un 20,7% interanual a 7,3 billones de pesos (US$1.973 millones), mientras que los ingresos operacionales disminuyeron un 5,9% a 16 billones de pesos (US$4.335 millones), en comparación con los resultados de 2024.

La compañía informó que durante 2025 ejecutó un récord de inversiones por 2,94 billones de pesos (US$793,8 millones), un 39,4% más que en 2024, principalmente para fortalecer la infraestructura eléctrica del país e impulsar la transición energética a través de la generación renovable.

"Estas inversiones, que se ejecutaron manteniendo un perfil financiero sólido, consolidan el papel de la compañía como un actor clave en el desarrollo del sistema eléctrico, la electrificación de la movilidad y la confiabilidad del servicio", aseguró la empresa en el comunicado.

En tanto, la deuda financiera neta consolidada de Enel Colombia disminuyó un 3,5% interanual a 8,28 billones de pesos, frente al 2024.

(1 dólar = 3.703,28 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)